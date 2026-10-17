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Aslan Burcu right-white
18 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
17.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 18 Ekim Pazar günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 18 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, altıncı evindeki Ay ile üçüncü evindeki Güneş'in akşamki İlk Dördün'ü, el, bilek ve omuz çevresinde yorgunluk bırakabilir; özellikle telefon ve bilgisayar başında uzun süre kaldıysan parmaklarını açıp kapatmak rahatlatır. Dördüncü evdeki Merkür sabah Ay'la uyum kurarak ev içinde hafif bir hareket planı yapmanı destekliyor. Öğle arasında kısa bir yürüyüşe çık, akşam yemeğini erken ye. Boynunu iki yana yavaşça çevir. Su tüketimini artırmak ve ekrandan gözlerini dinlendirmek de faydalı. Akşam ışıkları kısıp uykuya hazırlan. Omuz çevresine sıcak duş almak ve kolları yukarı doğru uzatmak kasları gevşetir. Ağır çantaları tek omuzda taşımaktan kaçınmak sırt yükünü azaltır. Akşam hafif bir tempoda evde dolaşmak da yeterli. Gün sonunda omuzlarını yavaşça silkelemek rahatlatır.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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