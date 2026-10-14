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Aslan Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 15 Ekim Perşembe günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter iştahı ve enerjiyi büyütüyor; Güneş'in Jüpiter'le kurduğu sekstil keyfini yükseltirken yağlı ve tuzlu yiyeceklere yönelme eğilimin de artabilir. Tansiyonun yüksek seyrediyorsa öğle yemeğini hafif tutmak, tuz ve tatlıyı sınırlamak kalbini korur. Beşinci evinden geçen Ay hareketli bir akşam planı getirebilir; dans ya da tempolu bir yürüyüş gibi bedenini canlandıran bir etkinlik sana iyi gelir, ama uykunu da hesaba kat. Üçüncü evdeki Güneş çok konuşmaktan boğaz kuruluğu yapabilir, yanında su taşı. Omurganı dik tutmaya ve uzun süre aynı pozisyonda ayakta kalmamaya dikkat et. Yürüyüşte nabzın hızlanırsa durup dinlenmek, tansiyonunu düzenli ölçmek önemli. Sebze ve lif ağırlıklı bir akşam yemeği kalbini rahatlatır. Bol su içmek ve gün içinde birkaç kez omuzlarını geriye açmak göğüs kafesini açar.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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