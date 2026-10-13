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Aslan Burcu right-white
14 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 14 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 14 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter ve Mars enerjini yüksek tutuyor; gece Ay ile Mars'ın üçgeni bu enerjiyi uyku saatine taşıyabilir, yatmadan önce yoğun kafein ve ağır yemekten kaçınmak kalp çarpıntısı riskini azaltır. Ay'ın beşinci evden geçmesi eğlence ve sosyal hareketle bedenini canlandırıyor, ama öğleden sonra Uranüs karşıtlığı ani bir heyecanı sırt ve omuz kaslarında sertlik olarak gösterebilir. Sıcak bir kompres rahatlatır. Dördüncü evdeki Venüs retrosu ev ve aile gerginliğini belde hissettirebilir. Kısa ve tempolu bir yürüyüş kalbini güçlendirir. Postürüne dikkat etmek sırt ağrısı riskini azaltır. Bol su içmek de iyi gelir. Gün içinde kısa aralarla sırt üstü uzanıp bacakları dinlendirmek biriken gerginliği alır. Nabzın hızlanırsa oturup yavaş nefes al.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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