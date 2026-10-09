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Aslan Burcu right-white
10 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
09.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 10 Ekim Cumartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 10 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, telefon, ekran ve yazışma yoğunluğu bugün omuz ve kol bölgende kasılma yaratabilir; Yeniay iletişim evinde başlıyor. Burcundaki Mars gece Venüs'le kare yaptığı için enerjin yüksek ama sinirsel olarak da geriliyorsun; kalp çarpıntısı hissedersen yavaşlayıp derin nefes al. Sabah Ay'ın eğitim ve yolculuk evindeki Satürn'le karşıtlığı belini ve kalçanı uzun yolculuk ya da oturma sonrası sertleştirebilir, ayağa kalkıp esnemek yarar sağlar. Yoğun tempoda öğün atlamamak ve bol su içmek kalp sağlığını destekler. Akşam tempolu bir yürüyüş enerjini boşaltır. Gün sonunda ekran ışığını azaltmak uykuya geçişi kolaylaştırır. Sırtını dik tutarak oturmak ve omurganı uzatan hafif esnemeler yapmak göğüs çevresindeki yükü azaltır. Gün içinde kısa bir yürüyüşle güneş görmek moralini yükseltir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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