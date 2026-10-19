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20 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 20 Ekim Salı günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, yakın ilişkilerden gelen baskı öğleye doğru geri giden Venüs ile Plüton karesi altında sırt ve omuz çevrene yansıyabilir. Uzun süre kımıldamadan oturmamak ve omuzları serbest bırakmak rahatlatır. Burcundaki Mars sabaha karşı Ay'la karşı karşıya geldiği için enerjin yüksek olabilir, bu enerjiyi yürüyüşe ya da hafif spora aktar. Şafak sökmeden Ay ve Satürn'in sekstili dokuzuncu evinde boyun ve kalça çevresindeki sertliği azaltmaya yardım ediyor. Akşam Merkür karesi zihinsel yorgunluk yaratabilir, ışıkları erken kıs. Akşam yemeğini hafif tut ve yeterli su iç. Çantanı dengeli taşımak ve sandalyede dik durmak sırtını rahatlatır. Akşam kollarını havaya kaldırıp nazikçe esnemek gevşemene yardım eder. Işıkları erken kısmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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