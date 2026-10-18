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Aslan Burcu right-white
19 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
18.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 19 Ekim Pazartesi günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 19 Ekim Pazartesi gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, ilişkiler evinde Plüton'la buluşan Ay yakın bağlardan gelen baskıyı sırt ve omuz çevrene yansıtabilir; dördüncü evdeki retro Venüs'le kurduğu kare ise evde dinlenmekte zorlanmana yol açabilir. Uzun süre aynı pozisyonda kaldıysan sırtını germek ve omuzlarını gevşetmek rahatlatır. On birinci evdeki Uranüs ile öğleden sonraki Ay üçgeni arkadaşla yapılacak hafif bir hareket planını destekliyor. Akşam yemeğini erken ye, tuzlu ve ağır besinleri azalt. Ev içinde kısa bir yürüyüş ve ılık bir duş bedenini toparlar. Gün boyunca su tüketimini artırıp ekrandan gözlerini dinlendirmek de faydalı. Ağır çantaları tek omuzda taşımamak ve masa başında dik oturmak sırt yükünü azaltır. Akşam yavaş tempolu bir esneme yapıp ışıkları erken kısmak da iyi gelir.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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