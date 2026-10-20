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Aslan Burcu right-white
21 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P C C P P S Çarşamba
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
20.10.2026 - 18:02
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 21 Ekim Çarşamba günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 21 Ekim Çarşamba gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, burcundaki Jüpiter gece yarısından sonra yedinci evindeki Ay'la karşıt konuma gelirken sırt ve omuz çevrende yük hissedebilirsin; sabah dik dur ve omuzları geriye aç. Öğleye doğru üçüncü evindeki Güneş Ay'la üçgen kuruyor; kısa bir yürüyüş ya da açık havada telefon görüşmesi iyi gelir. Ay'ın öğleden sonra bir süre yönsüz kalması yoğun antrenmanı ikindiden sonraya bırakmanı öneriyor. Ay ikindiye doğru Balık'a geçip sekizinci evine girerken duygusal yorgunluk artabilir; kendine zaman ayır. Akşam dördüncü evindeki retro Venüs'le kurulan üçgen, evde ılık bir içecek ve erken uyku için uygun bir zemin sunuyor. Yemeklerden sonra bir süre dik oturmak ve omurganı uzatmak sırtını rahatlatır. Bol su içmeyi ihmal etme. Uykudan önce ışıkları kıs.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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