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Aslan Burcu right-white
23 Ekim 2026, Günlük Sağlık Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
22.10.2026 - 18:01
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Medikal astrolojiye göre, insan bedenini etkileyen gezegenlerin bugünkü hareketlerini inceledik. Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığının bugünün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini ise dikkatle yorumladık. Peki, 23 Ekim Cuma günü Aslan ve yükselen Aslan burçları sağlıkla ilgili nelere dikkat etmeli? 

Gökyüzünün şifa enerjilerine göre 23 Ekim Cuma gününüz nasıl geçecek? Tabii bir de bugün kendiniz için ne yapmalısınız, açıklıyoruz.

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcu günlük medikal astroloji yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Güneş'in Akrep'e geçişi sırt, omuz ve boyun kaslarında birikmiş yükü hissettirebilir; evde sevdiğin biriyle birbirinize hafif bir omuz masajı yapmak bu yükü azaltır. Güneş doğarken yapılan kısa bir boyun esnetmesi sertliği çözmek için doğru bir fırsat. Öğle saatlerinde ev işi yaparken ağır kaldırma ve eğilme hareketlerinde belini koru. Akşam yemeğini aileyle, sakin ve yavaş ye. Merkür retrosu yarın başlıyor, bugünden başlayarak ekran saatini azaltmaya çalış. Göğsünü açan kollarını yana kaldırma egzersizi sırtını rahatlatır. Güne ılık bir bardak suyla başlamak sindirimine yardımcı olur. Akşam saatlerinde kısa bir yürüyüş kalbine ve dolaşımına iyi gelir. Çay yerine papatya ya da ıhlamur tercih et. Telefonu başucundan uzak tut.

Yarın görüşmek üzere sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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