Sevgili Akrep, düzenli çalışmanın karşılığında yeni bir kazanç fırsatı salı günü ortaya çıkabilir; Jüpiter kariyer alanından, Satürn ise günlük düzen alanından destek veriyor. Ek bir görev ya da yeni bir sorumluluk gelirinde artış sağlayabilir. Cuma günkü Son Dördün ise ortak kaynaklar alanında gerçekleşiyor ve paylaşılan bir hesabı kapatman ya da yeniden düzenlemen gerekebilir. Bu konuda sessiz kalmak yerine rakamları açıkça konuşmalısın. Haftaya görüşünceye kadar, şans seninle olsun…