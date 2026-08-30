Sevgili Akrep, bu hafta emeğin görünür oluyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni kariyer alanınla günlük düzenini birleştiriyor; sessizce sürdürdüğün disiplinli çalışma salı günü fark edilebilir. Bir yöneticinin ya da müşterinin dikkatini çekmen mümkün, bu yüzden yaptığın işi sahiplenmekten kaçınmamalısın. Perşembeden itibaren Ay İkizler’e geçiyor ve ortak kaynaklarla ilgili bir konu hareketleniyor. Cuma günkü Son Dördün de aynı alanda gerçekleşiyor; bir hesabı kapatma ya da finansal bir meseleyi sonuca bağlama zamanı geliyor.

Maddi olarak düzenli çalışmanın karşılığında yeni bir kazanç fırsatı salı günü ortaya çıkabilir. Cuma günü ise ortak bir ödeme ya da paylaşılan bütçe konusunda karar vermen gerekebilir.

Aşk hayatında hafta sonu ufkun genişliyor. İlişkisi olan bir Akrep burcu isen, ilişkine kattığın gündelik emek bu hafta karşılık buluyor. Bekar bir Akrep burcu isen, iş ya da günlük hayatında tanıştığın biriyle aranda ciddi bir yakınlık gelişebilir. Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…