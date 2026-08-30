Sevgili Akrep, bu hafta aşkta gündelik emeğin karşılık buluyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni günlük düzen alanını destekliyor; ilişkin varsa, partnerine gösterdiğin küçük ama sürekli özen salı günü daha görünür hâle geliyor. Sevgini çoğu zaman sözlerden çok davranışlarınla göstermeyi tercih edebilirsin ve bu hafta partnerin bunu daha açık biçimde fark edebilir.

Bekarsan, cuma günkü Son Dördün derin bağlar alanında gerçekleşiyor ve seni yıpratan bir çekimden uzaklaşman için uygun bir farkındalık yaratabilir. Yoğun olması bir bağın sana iyi geldiği anlamına gelmiyor. Sürekli huzursuzluk yaratan bir yakınlığın sana ne kattığını dürüstçe değerlendirmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…