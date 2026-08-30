article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Akrep Burcu chevron-right-grey 31 Ağustos - 6 Eylül Akrep Burcu Haftalık Aşk Burç Yorumu

Akrep Burcu right-white
31 Ağustos 2026 - 6 Eylül 2026, Haftalık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.08.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Akrep ve yükselen Akrep burçlarının aşkla imtihanını ve 31 Ağustos - 6 Eylül haftasında yaşanacakları dikkatle ele aldık. Aşk, duygusal konular ve ilişkilerine dair değişimleri gözlemlediğimiz 5. evinde ve ortaklıkların kaderini belirleyen 7. evinde hangi gezegenlerin olduğunu inceledik. Peki, haftalık aşk yorumlarına göre Akrep ve yükselen Akrep burçlarının 31 Ağustos - 6 Eylül haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca duygularınız nasıl değişecek? 

İşte, Akrep ve yükselen Akrep burcu haftalık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bu hafta aşkta gündelik emeğin karşılık buluyor. 1 Eylül’deki Jüpiter-Satürn üçgeni günlük düzen alanını destekliyor; ilişkin varsa, partnerine gösterdiğin küçük ama sürekli özen salı günü daha görünür hâle geliyor. Sevgini çoğu zaman sözlerden çok davranışlarınla göstermeyi tercih edebilirsin ve bu hafta partnerin bunu daha açık biçimde fark edebilir.

Bekarsan, cuma günkü Son Dördün derin bağlar alanında gerçekleşiyor ve seni yıpratan bir çekimden uzaklaşman için uygun bir farkındalık yaratabilir. Yoğun olması bir bağın sana iyi geldiği anlamına gelmiyor. Sürekli huzursuzluk yaratan bir yakınlığın sana ne kattığını dürüstçe değerlendirmelisin. Haftaya görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Akrep Burcu Yorumu

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Akrep Burcu Yorumu

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Akrep Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Hafta Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Akrep burcu için sağlık açısından nasıl bir hafta olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın