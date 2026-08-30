Sevgili Akrep, bu hafta enerjindeki değişimleri daha yakından takip etmen iyi olabilir. Kendini alışılmadık biçimde yorgun hissediyorsan bunu yalnızca yoğunluğa bağlayıp geçmemeli, dinlenmeye ve düzenli beslenmeye öncelik vermelisin. Uzayan ya da belirginleşen bir şikâyetin varsa kendi kendine eksiklik tahmini yapmak yerine bir sağlık uzmanına danışman daha doğru olur. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…