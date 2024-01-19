Zikir Çekmeden Vedalaşmayan Eniştesi ile Ritme Ayak Uydurarak Zikir Çeken Adamın Viral Olan Anları

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'Eniştem zikirsiz asla göndermez' diyen Mücahit Kulak, eniştesi ile birlikte vedalaşırken ritme ayak uydurup birlikte zikir çekti.
O anları da TikTok'ta paylaşan Kick Boks Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak'ın videosu viral oldu.
İşte viral olan o zikir görüntüleri: 👇
Mücahit Kulak daha sonra ise "2X daha komik sanki" diyerek viral olan o anların hızlandırılmış versiyonunu da paylaştı: 👇
O anlara gelen yorumlar: 👇
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Ahahahha vedalaşmalar nasıl olmalı işte böyle 😅😅😅