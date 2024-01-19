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Zikir Çekmeden Vedalaşmayan Eniştesi ile Ritme Ayak Uydurarak Zikir Çeken Adamın Viral Olan Anları

Zikir Çekmeden Vedalaşmayan Eniştesi ile Ritme Ayak Uydurarak Zikir Çeken Adamın Viral Olan Anları

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.01.2024 - 13:56

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'@mucahitkulakk' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan Kick Boks Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak, eniştesi ile birlikte zikir çektiği anları paylaştı.

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'Eniştem zikirsiz asla göndermez' diyen Mücahit Kulak, eniştesi ile birlikte vedalaşırken ritme ayak uydurup birlikte zikir çekti.

'Eniştem zikirsiz asla göndermez' diyen Mücahit Kulak, eniştesi ile birlikte vedalaşırken ritme ayak uydurup birlikte zikir çekti.

O anları da TikTok'ta paylaşan Kick Boks Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak'ın videosu viral oldu.

O anları da TikTok'ta paylaşan Kick Boks Dünya Şampiyonu Mücahit Kulak'ın videosu viral oldu.

İşte viral olan o zikir görüntüleri: 👇

Mücahit Kulak daha sonra ise "2X daha komik sanki" diyerek viral olan o anların hızlandırılmış versiyonunu da paylaştı: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇

O anlara gelen yorumlar: 👇
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ömer

Ahahahha vedalaşmalar nasıl olmalı işte böyle 😅😅😅