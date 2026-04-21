Zamanın Bitirdiği Ruhlar: Berrak Yurdakul'un 'Ev Yapımı Bir Paraşüt' Kitabı ile Bir İçsel Yolculuk
Ev Yapımı Bir Paraşüt, modern insanın kendi zihninde inşa ettiği parmaklıkları kırma çabasını merkeze alıyor. Gündelik hayatın hızı ve gürültüsü içinde benliğini yitiren birey için, korkularla yüzleşmek, zihnin kurduğu tuzakları fark etmek ve 'an' ile kopan bağları yeniden örmek adına eşsiz bir rehberlik sunuyor. Sarsıcı olduğu kadar şefkatli bu anlatı, insanı kendi iç dünyasında dürüst ve cesur bir keşfe davet ediyor. Düşüncelerin yarattığı hapishaneden çıkış yollarının, kaygılarla barışma sürecinin ve kaçırılan anlara uzanan yeni köprülerin ön plana çıktığı eser, içsel özgürleşme arayışındaki herkes için samimi bir yol haritası niteliği taşıyor.
"Zaman seni öldürüyor ve sen zamanı öldürdüğünü zannediyorsun."
"İnsanlar ömürlerinin her anını şu üç şeyden korkarak geçirirler: başka insanlar, kendi zihinleri ve ölüm."
"Dışarıdan baktığında gayet iyiymiş gibi görünen insanların nerdeyse hepsi senin gibidir; içeride aralıksız kanayan yaralarla doludurlar."
"Bu yüzden dar ve sefil; dışarıda gösterişli, içeride sığ hayatlar yaşıyorsunuz."
"Zihninize bakarken ortaya çıkan şey ne olursa olsun onunla mücadele etmeyin, ona direnmeyin ve onu bir sorun haline getirmeyin."
"Zihnin istek ve beğenilerine aykırı olan en küçük şey keyfinizin kaçmasına, huzursuz ve mutsuz olmanıza yol açar."
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
