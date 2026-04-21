Zamanın Bitirdiği Ruhlar: Berrak Yurdakul'un 'Ev Yapımı Bir Paraşüt' Kitabı ile Bir İçsel Yolculuk

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
21.04.2026 - 13:35

Ev Yapımı Bir Paraşüt, modern insanın kendi zihninde inşa ettiği parmaklıkları kırma çabasını merkeze alıyor. Gündelik hayatın hızı ve gürültüsü içinde benliğini yitiren birey için, korkularla yüzleşmek, zihnin kurduğu tuzakları fark etmek ve 'an' ile kopan bağları yeniden örmek adına eşsiz bir rehberlik sunuyor. Sarsıcı olduğu kadar şefkatli bu anlatı, insanı kendi iç dünyasında dürüst ve cesur bir keşfe davet ediyor. Düşüncelerin yarattığı hapishaneden çıkış yollarının, kaygılarla barışma sürecinin ve kaçırılan anlara uzanan yeni köprülerin ön plana çıktığı eser, içsel özgürleşme arayışındaki herkes için samimi bir yol haritası niteliği taşıyor.

"Zaman seni öldürüyor ve sen zamanı öldürdüğünü zannediyorsun."

İnsan çoğu zaman boş vakitlerini 'öldürdüğünü' düşünerek aslında kendi sınırlı ömründen harcadığının farkına varmaz. Modern dünyanın oyalayıcıları arasında zamanı savururken, her geçen saniyenin biyolojik ve ruhsal varlığımızdan eksildiğini unutuyoruz. Bu ironi, zamanın pasif bir nesne değil, bizi sona yaklaştıran aktif bir güç olduğunu hatırlatıyor.

"İnsanlar ömürlerinin her anını şu üç şeyden korkarak geçirirler: başka insanlar, kendi zihinleri ve ölüm."

Yaşam kalitemizi düşüren temel korkular toplumsal onaylanma ihtiyacı, zihnimizin ürettiği felaket senaryoları ve kaçınılmaz sondur. Bu üçlü kıskaç bizi özgün bir hayat sürmekten alıkoyarak sürekli bir savunma mekanizması içinde yaşamaya zorlar. Bu korkuların evrenselliğine değinerek yalnız olmadığımızı hatırlamamız gerekiyor.

"Dışarıdan baktığında gayet iyiymiş gibi görünen insanların nerdeyse hepsi senin gibidir; içeride aralıksız kanayan yaralarla doludurlar."

Sosyal medya çağında herkesin kusursuz hayatlar sürdüğü yanılgısına kapılmak çok kolaydır. Oysa vitrinin arkasında her birey kendi travmaları ve eksiklikleriyle mücadele eder. Bu gerçekliği kavramak, başkalarıyla kurduğumuz bağı rekabetten çıkarıp empatiye ve ortak bir iyileşme çabasına dönüştürür.

"Bu yüzden dar ve sefil; dışarıda gösterişli, içeride sığ hayatlar yaşıyorsunuz."

İç dünyamızı zenginleştirmek yerine dış dünyaya sunduğumuz imaja yatırım yaptığımızda, ruhsal bir fakirleşme başlar. Gösterişli maskelerimiz içimizdeki boşluğu doldurmaya yetmez, aksine o boşluğu daha da derinleştirir. 'Sadece görünmek istemek' yerine  'var olmaya çalışarak' sahte parıltıları yenebiliriz.

"Zihninize bakarken ortaya çıkan şey ne olursa olsun onunla mücadele etmeyin, ona direnmeyin ve onu bir sorun haline getirmeyin."

Zihinsel dinginliğin anahtarı, düşünceleri durdurmaya çalışmak değil, onları bir gözlemci gibi izleyebilmektir. Olumsuz bir düşünceye direnç göstermek, ona daha fazla enerji vererek büyümesine neden olur. Kabulleniş, zihnin karmaşasını evcilleştirmenin en kısa ve etkili yoludur.

"Zihnin istek ve beğenilerine aykırı olan en küçük şey keyfinizin kaçmasına, huzursuz ve mutsuz olmanıza yol açar."

Mutluluğumuzu zihnin sürekli değişen arzularına ve dış koşulların mükemmelliğine bağladığımızda, kırılgan bir huzura sahip oluruz. Zihin her zaman 'daha iyisini' veya 'farklısını' istediği için, bu tatminsizlik döngüsü bizi kalıcı bir esenlikten uzaklaştırır. Gerçek huzur, zihnin bu kaprislerinden bağımsızlaşabilmektir.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
