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Yurt Dışındayken Türkçe Konuşurken Etrafınızda Başka Türkler Olabileceğini Düşünmek Neden Önemli?

Yurt Dışındayken Türkçe Konuşurken Etrafınızda Başka Türkler Olabileceğini Düşünmek Neden Önemli?

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 17:09

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'@melisolcay' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yurt dışındayken yaşadığı tatsız bir olayı anlatarak, yurt dışında Türkçe konuşurken etrafımızda başka Türklerin de olabileceğini düşünmemiz gerektiğini söyledi.

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Melis o videosunda, bir restoranda yan masalarında oturan annesi yaşındaki 6 kadınının Türk olabileceğini düşünerek, birkaç defa dönüp baktığını anlattı.

Melis o videosunda, bir restoranda yan masalarında oturan annesi yaşındaki 6 kadınının Türk olabileceğini düşünerek, birkaç defa dönüp baktığını anlattı.

Dönüp bakmasının nedenini ise eğer Türklerse selam vermek istediği için olarak açıkladı.

Ancak Türk olup olmadıklarını anlayamadığını belirten Melis, bir kez daha dönüp baktığında ise o masadan bir kadının kendisi için Türkçe olarak 'Bir kere daha dönerse ağzının ortasına yapıştıracağım' dediğini söyledi.

Ancak Türk olup olmadıklarını anlayamadığını belirten Melis, bir kez daha dönüp baktığında ise o masadan bir kadının kendisi için Türkçe olarak 'Bir kere daha dönerse ağzının ortasına yapıştıracağım' dediğini söyledi.

İşte o video: 👇

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