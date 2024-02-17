Yurt Dışındayken Türkçe Konuşurken Etrafınızda Başka Türkler Olabileceğini Düşünmek Neden Önemli?

'@melisolcay' ismiyle TikTok'ta paylaşımlar yapan kadın, yurt dışındayken yaşadığı tatsız bir olayı anlatarak, yurt dışında Türkçe konuşurken etrafımızda başka Türklerin de olabileceğini düşünmemiz gerektiğini söyledi.
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Melis o videosunda, bir restoranda yan masalarında oturan annesi yaşındaki 6 kadınının Türk olabileceğini düşünerek, birkaç defa dönüp baktığını anlattı.
Ancak Türk olup olmadıklarını anlayamadığını belirten Melis, bir kez daha dönüp baktığında ise o masadan bir kadının kendisi için Türkçe olarak 'Bir kere daha dönerse ağzının ortasına yapıştıracağım' dediğini söyledi.
İşte o video: 👇
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