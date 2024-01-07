Yolda Gördüğü Çiçekçiden Eşine Nergis Alarak Aşka Olan İnancımızı Bir Kez Daha Güçlediren Amca

Sosyal medyada bir amcanın eşine nergis aldığı anların videosu viral oldu. Birlikte alışverişe çıktıkları sırada bir satıcının nergislerini gören amcanın bu hareketi, gören herkesi duygulandırdı. Aşka olan inancımız bir kez daha güçlendi...
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Sosyal medyada bir amcanın eşine çiçek aldığı anlar viral oldu.
Aydın'ın Söke ilçesinde çekildiğini öğrendiğimiz videoda çiçek alan amcanın, "Sıfat kocasa da gönül kocamaz" diyerek yıllar süren mutluluğun sırrını paylaştığını da duymuş olduk.
Sosyal medyada viral olan bu video haliyle bir kez daha aşka olan inancımızı artırdı...
Herkes hayran kaldı bu çifte.
Maşallah demeden geçmeyelim!
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