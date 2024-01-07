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Yolda Gördüğü Çiçekçiden Eşine Nergis Alarak Aşka Olan İnancımızı Bir Kez Daha Güçlediren Amca

Yolda Gördüğü Çiçekçiden Eşine Nergis Alarak Aşka Olan İnancımızı Bir Kez Daha Güçlediren Amca

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 09:35

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Sosyal medyada bir amcanın eşine nergis aldığı anların videosu viral oldu. Birlikte alışverişe çıktıkları sırada bir satıcının nergislerini gören amcanın bu hareketi, gören herkesi duygulandırdı. Aşka olan inancımız bir kez daha güçlendi...

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Sosyal medyada bir amcanın eşine çiçek aldığı anlar viral oldu.

Sosyal medyada bir amcanın eşine çiçek aldığı anlar viral oldu.

Instagram'da paylaşılan videoda sokakta nergis satan satıcıdan eşi için bir demet nergis alan amcanın videosu hepimizin yüzünde tatlı bir tebessüm bıraktı.

Aydın'ın Söke ilçesinde çekildiğini öğrendiğimiz videoda çiçek alan amcanın, "Sıfat kocasa da gönül kocamaz" diyerek yıllar süren mutluluğun sırrını paylaştığını da duymuş olduk.

Aydın'ın Söke ilçesinde çekildiğini öğrendiğimiz videoda çiçek alan amcanın, "Sıfat kocasa da gönül kocamaz" diyerek yıllar süren mutluluğun sırrını paylaştığını da duymuş olduk.

Eşi de çiçekleri büyük bir mutlulukla kabul ederek teşekkür ediyor. O kadar tatlılar ki.

Sosyal medyada viral olan bu video haliyle bir kez daha aşka olan inancımızı artırdı...

Herkes hayran kaldı bu çifte.

Herkes hayran kaldı bu çifte.
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Maşallah demeden geçmeyelim!

Maşallah demeden geçmeyelim!
twitter.com
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Gözlerimiz doldu gerçekten bu tatlı çift sayesinde. 😍🧿

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