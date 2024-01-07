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Eser Yenenler Linç Et'e Katılan Yakışıklı Güvenliğin Kelepçe Fetişinden Yeni Haberdar Olması Kahkaha Attırdı

Eser Yenenler Linç Et'e Katılan Yakışıklı Güvenliğin Kelepçe Fetişinden Yeni Haberdar Olması Kahkaha Attırdı

GNS
GNS - Onedio Editörü
07.01.2024 - 09:05

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Sosyal medyayı etkisi altına alan, her yerde adını duymaya başladığımız fenomenlerden bir tanesi de Yakışıklı Güvenlik bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz gün Eser Yenenler'in Linç Et programına katılan Yakışıklı Güvenlik, linçlere verdiği cevaplar ve anlattıklarıyla hem büyük bir sempati topladı, hem de izleyenlere kahkaha attırdı.

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Sosyal medyada Yakışıklı Güvenlik nickiyle tanınan Mehmet Sürmeli'yi daha önce bir kez de olsa mutlaka görmüşsünüzdür.

Sosyal medyada Yakışıklı Güvenlik nickiyle tanınan Mehmet Sürmeli'yi daha önce bir kez de olsa mutlaka görmüşsünüzdür.

TikTok'ta çektiği videolarla büyük bir takipçi kitlesine erişen Yakışıklı Güvenlik, son dönemlerde yaptığı her hareketle olay olmaya ve kitlesini büyütmeye devam ediyor.

TikTok'ta canlı yayınlar açan ve hayranlarıyla sohbet eden Mehmet Sürmeli, çıkardığı şarkıların ardından verdiği konserlerle de çok konuşulmuştu.

TikTok'ta canlı yayınlar açan ve hayranlarıyla sohbet eden Mehmet Sürmeli, çıkardığı şarkıların ardından verdiği konserlerle de çok konuşulmuştu.

Yaptığı meydan buluşması, dürümcü konseri ve pek çok daha hareketi sosyal medyada fazlasıyla konuşulmuştu. Kendisi de bu yoğun ilgiden oldukça memnun gibi gözüküyor. Sosyal medya paylaşımları da bunu gösteriyor.

Bir diğer yandan kendisiyle en çok bütünleşen hareketi kelepçe çevirmesi bildiğiniz gibi. Yayınlarda o malum şarkı ile birlikte istek üzerine kendi akımını yapıyor Mehmet Sürmeli.

Bir diğer yandan kendisiyle en çok bütünleşen hareketi kelepçe çevirmesi bildiğiniz gibi. Yayınlarda o malum şarkı ile birlikte istek üzerine kendi akımını yapıyor Mehmet Sürmeli.

Yakışıklı Güvenlik dendiğinde akla gelen bir 'Ah Sana Vah Sana' bir de kelepçe dansı oluyor zaten.

Eser Yenenler'in Linç Et programına katılan Yakışıklı Güvenlik, bir dönem e-ticaret ile de satışını gerçekleştirdiği kelepçeye dair takipçilerinden hiç bilmediği şeyler öğrendiğini anlatıyor.

Eser Yenenler'in Linç Et programına katılan Yakışıklı Güvenlik, bir dönem e-ticaret ile de satışını gerçekleştirdiği kelepçeye dair takipçilerinden hiç bilmediği şeyler öğrendiğini anlatıyor.

Kendisinin görev icabı kullandığı kelepçeyi insanların fetiş için kullandığını, bunu da yeni öğrendiğini söylüyor. Ardından 'birbirlerini zorbalıyorlar' diyerek Eser Yenenler'e kahkaha attırıyor.

TikTok yayınlarında bahsi geçtikten sonra sosyal medyadan kendisine videolar ve fotoğraflar gönderildiğini, durumu da böyle öğrendiğini söylüyor.

TikTok yayınlarında bahsi geçtikten sonra sosyal medyadan kendisine videolar ve fotoğraflar gönderildiğini, durumu da böyle öğrendiğini söylüyor.

Gördükleri karşısında hayret eden Sürmeli, 'Yapmayın oğlum yapmayın' diye de ikazda bulunuyor.

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Ne denli hayret ettiğini yüzünden de anlayabilirsiniz, "açıklayamıyorum"... 😂

Son dönemde sempati kazanmaya başlayan Yakışıklı Güvenlik'in bu açıklamaları görenlere kahkaha attırdı.

Son dönemde sempati kazanmaya başlayan Yakışıklı Güvenlik'in bu açıklamaları görenlere kahkaha attırdı.

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