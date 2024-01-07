Eser Yenenler Linç Et'e Katılan Yakışıklı Güvenliğin Kelepçe Fetişinden Yeni Haberdar Olması Kahkaha Attırdı

Sosyal medyayı etkisi altına alan, her yerde adını duymaya başladığımız fenomenlerden bir tanesi de Yakışıklı Güvenlik bildiğiniz gibi. Geçtiğimiz gün Eser Yenenler'in Linç Et programına katılan Yakışıklı Güvenlik, linçlere verdiği cevaplar ve anlattıklarıyla hem büyük bir sempati topladı, hem de izleyenlere kahkaha attırdı.
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Sosyal medyada Yakışıklı Güvenlik nickiyle tanınan Mehmet Sürmeli'yi daha önce bir kez de olsa mutlaka görmüşsünüzdür.
TikTok'ta canlı yayınlar açan ve hayranlarıyla sohbet eden Mehmet Sürmeli, çıkardığı şarkıların ardından verdiği konserlerle de çok konuşulmuştu.
Bir diğer yandan kendisiyle en çok bütünleşen hareketi kelepçe çevirmesi bildiğiniz gibi. Yayınlarda o malum şarkı ile birlikte istek üzerine kendi akımını yapıyor Mehmet Sürmeli.
Eser Yenenler'in Linç Et programına katılan Yakışıklı Güvenlik, bir dönem e-ticaret ile de satışını gerçekleştirdiği kelepçeye dair takipçilerinden hiç bilmediği şeyler öğrendiğini anlatıyor.
TikTok yayınlarında bahsi geçtikten sonra sosyal medyadan kendisine videolar ve fotoğraflar gönderildiğini, durumu da böyle öğrendiğini söylüyor.
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Ne denli hayret ettiğini yüzünden de anlayabilirsiniz, "açıklayamıyorum"... 😂
Son dönemde sempati kazanmaya başlayan Yakışıklı Güvenlik'in bu açıklamaları görenlere kahkaha attırdı.
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