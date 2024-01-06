Uzun Zamandır Animasyonları Paylaşılan Deprem Yatağının Gerçeği Yapıldı ve Tanıtımı Gerçekleştirildi

Bildiğiniz üzere deprem ülkemizde hayatımızın acı bir gerçeği. Deprem sadece bir doğa olayı değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve politik bir mesele. Bu nedenle, depremle yaşamayı öğrenmek ve gerekli önlemleri almak, hayatımızın önemli bir parçası haline gelmeli.
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Yıllardır animasyonları paylaşılan deprem anında bir sığınağa dönüşen yatağın tanıtıldığı video sosyal medyada gündem oldu.
Deprem anındaki 'S' dalgalarını algılayan yatak, bir anda açılarak bir sığınağa dönüşüyor.
İçinde bir süre yetebilecek erzağın da bulunduğu kutu deprem anında ciddi anlamda hayat kurtarıcı olabilir.
İşte o video;
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