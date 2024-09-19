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Yılmaz Özdil'den Bir Garip Rakı Açıklaması: “Rakı İçki Değildir, Rakı Vatan Sevgisidir."

Yılmaz Özdil'den Bir Garip Rakı Açıklaması: “Rakı İçki Değildir, Rakı Vatan Sevgisidir."

Penny
Penny - Onedio Üyesi
19.09.2024 - 11:23

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Yılmaz Özdil, son yılların en öne çıkan gazetecilerinden biri. Gerek sivri dili gerek yaptığı açıklamalar gerekse yazdıklarıyla sık sık gündem oluyor. Kendisi son olarak yaptığı 'rakı açıklamasıyla gündem oldu.

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YouTube kanalında yaptığı programda konu rakıya geldi.

YouTube kanalında yaptığı programda konu rakıya geldi.

“Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye kafa yorulmasının sebebi ondandır.” diyen Özdil'in o sözleri sosyal medyada viral oldu.

“Rakı içki değildir, rakı vatan sevgisidir. İki tek attığında ‘Ne olacak bu memleketin hali?’ diye kafa yorulmasının sebebi ondandır.” diyen Özdil'in o sözleri sosyal medyada viral oldu.

İşte o sözler;

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stannisbarthn

Nesi garip ? Adam haklı. Rakı içmeyen adamda vatan sevgisi olmaz. Örnekleri biliyoruz