Emrah Safa Gürkan Ülkemizin "Koltuk Sevdalısı" Yaşlı Nüfusu Hakkında Konuştu: "Yaşlı Dediğin Camiye Gider"

Emrah Safa Gürkan son dönemin en sevilen tarihçilerinden biri. Youtube'da kendi tarzıyla, hem gündem konularını hem tarihi meseleleri elen alan Gürkan'ın videoları beğeni topluyor. Kendisi son videosunda 50 yıldır konuşmaktan bıkmadığımız meseleler üzerine konuştu.
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Programda akademiden siyasete, ileri yaşlarındaki insanların koltuk sevdasına da değindi.
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"Yaşlı dediğin camiye gider, torun sever" diyen Gürkan bizdeki yaşlıların 80 yaşında bile siyasete girmeye çalıştığını söyledi.
İşte o video;
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