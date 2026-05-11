Yıldız Çocukları İnancı Nereden Çıktı? Pleyades, Sirius ve Orion’la İlişkilendirilen Doğumların Hikayesi

“Starseed”, ruhunun kökeninin Dünya’dan değil başka bir yıldız sisteminden geldiğine inanılan kişileri tanımlamak için kullanılıyor. Kavram; reenkarnasyon inancı, UFO kültürü ve kanal yazarlığı gibi New Age öğelerinin birleşiminden doğdu. Akademik astronomi ya da psikoloji literatüründe yer almıyor ancak 1980’lerden itibaren özellikle ABD merkezli ezoterik çevrelerde hızla yayıldı.

Bu alanın en çok referans verilen isimlerinden biri Lisa Royal Holt oldu. Holt’un Keith Priest ile birlikte yazdığı The Prism of Lyra adlı eser, insan ruhlarının galaktik kökenlere dayandığını öne süren en popüler kaynaklardan biri kabul ediliyor. Kitaba göre ruhsal soyun başlangıç noktası Lyra takımyıldızıydı ve zaman içinde Sirius, Pleyades, Orion gibi sistemlere yayıldı.

Bir diğer önemli isim ise hipnoterapist Dolores Cannon. Cannon, geliştirdiğini söylediği regresyon yöntemiyle insanların “önceki yaşamlarını” ve yıldız sistemlerinden geldiklerini hatırlayabildiğini iddia etti. Özellikle The Three Waves of Volunteers and the New Earth adlı kitabı, “Dünya’ya yardım etmek için gelen ruhlar” fikrinin temel metinlerinden biri hâline geldi.

Ancak bu anlatıların hiçbirinin bilimsel kanıtla desteklenmediğini belirtmek gerekiyor. Konsept daha çok spiritüel inanışlar ve kişisel deneyim anlatıları üzerinden ilerliyor.