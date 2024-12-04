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Yıl Dolmadan Evlilik Bitiyordu: Boşanacağı İddia Edilen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç "Büyük Krizi" Çabuk Çözdü

Yıl Dolmadan Evlilik Bitiyordu: Boşanacağı İddia Edilen Melek Mosso ve Serkan Sağdıç "Büyük Krizi" Çabuk Çözdü

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.12.2024 - 19:23

2023 senesinde uzun birlikteliklerini evlilikle taçlandıran Melek Mosso ve Serkan Sağdıç çifti geçtiğimiz günlerden bu yana ilişkilerindeki çatırdamalarla gündeme geliyor. 2024 senesi bitmeden ayrılacağı iddia edilen çift hamleleriyle de haberleri doğruluyor. Sosyal medya hesaplarından birbirlerini takipten çıkan ikili üstüne bir de birlikte fotoğraflarını kaldırınca gözler çiftimize çevrilmişti. Fakat ikiliden geçtiğimiz saatlerde beklenmedik bir hareket geldi. İlişkilerindeki sorunları konuşup hallettiğini varsaydığımız çiftimiz birbirini sosyal medyadan yeniden takibe aldı!

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Müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da oldukça konuşulan Melek Mosso 2023 senesinde dünyaevine giren ünlü isimlerimizden biri olmuştu hatırlarsanız.

Müziğiyle olduğu kadar özel hayatıyla da oldukça konuşulan Melek Mosso 2023 senesinde dünyaevine giren ünlü isimlerimizden biri olmuştu hatırlarsanız.

Pek çok ünlü isim gibi hem dış görünüşüyle hem de yaşadığı evlilikle eleştiri yağmuruna tutulmasına bir hayli alışık olduğumuz Melek Mosso her şeye rağmen ilişkisini sağlam adımlarla ilerletiyordu.

Pek çok ünlü isim gibi hem dış görünüşüyle hem de yaşadığı evlilikle eleştiri yağmuruna tutulmasına bir hayli alışık olduğumuz Melek Mosso her şeye rağmen ilişkisini sağlam adımlarla ilerletiyordu.

Ya da biz öyle sanıyorduk... Çünkü sosyal medyada gösterilen ve sanılanın aksine geçtiğimiz günlerde ikilinin ayrıldığı iddia edilmeye başlanmıştı.

Ya da biz öyle sanıyorduk... Çünkü sosyal medyada gösterilen ve sanılanın aksine geçtiğimiz günlerde ikilinin ayrıldığı iddia edilmeye başlanmıştı.

Detaylardan burada bahsetmiştik:

Gözler birbirini sosyal medya hesabından takipten çıkan, üstüne de birlikte paylaştıkları fotoğraflarını profillerinden kaldıran çifte dönmüşken işler tersine döndü.

Gözler birbirini sosyal medya hesabından takipten çıkan, üstüne de birlikte paylaştıkları fotoğraflarını profillerinden kaldıran çifte dönmüşken işler tersine döndü.

Çiftimiz oturup aralarındaki sorunu çözdü ve evliliklerine ikinci bir şans mı verdi yoksa her şey basit bir tartışma yüzünden mi oldu bilinmez ama Mosso ve Sağdıç ikilisi sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takip etmeye başladı.

Çiftimiz oturup aralarındaki sorunu çözdü ve evliliklerine ikinci bir şans mı verdi yoksa her şey basit bir tartışma yüzünden mi oldu bilinmez ama Mosso ve Sağdıç ikilisi sosyal medya hesaplarından birbirlerini yeniden takip etmeye başladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
2023 yılında Atılım Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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