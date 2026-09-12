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Her Öğün İçin Bir Yemek Sipariş Et: Kilo Sorunların Var mı Söyleyelim!

Her Öğün İçin Bir Yemek Sipariş Et: Kilo Sorunların Var mı Söyleyelim!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
12.09.2026 - 22:01
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Yemek sipariş etmek yalnızca acıktığında verdiğin bir karar olmayabilir. Bazen stresliyken, bazen canın sıkıldığında, bazen “Bugün bunu hak ettim” dediğinde kendini bir anda yemek uygulamasında bulabilirsin. Üstelik ne sipariş ettiğin kadar neden ve ne zaman sipariş verdiğin de yeme alışkanlıkların hakkında oldukça fazla şey söyleyebilir.

Haydi seçimlerini yap ve sonucu öğren!

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Her Öğün İçin Bir Yemek Sipariş Et: Kilo Sorunların Var mı Söyleyelim!

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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