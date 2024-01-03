Yerel Seçimde Yeni Adreste Oy Kullanacak Seçmenler Dikkat: 4 Ocak'ta Başlıyor!
Yerel Seçimde Yeni Adreste Oy Kullanacak Seçmenler Dikkat: 4 Ocak'ta Başlıyor!
Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, 2024 Yerel Seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Kendi adresinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için adres güncelleme süreci ise Ekim ayında başlamıştı. CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına göre, kendi adresinde oy kullanmak isteyen vatandaşların adreslerini ilçe seçim kurullarına bildirmesi gerekiyor.
Peki yerel seçim adres değişikliği bildirimi için son gün ne zaman?
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Yüksek Seçim Kurulu kararına göre Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.
Karara göre seçmenler, Ocak ayında ilan edilecek olan takvim sürecinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapabilecekler.
31 Mart seçimlerinde yeni adreslerinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için süreç 4 Ocak Perşembe günü itibarıyla başlıyor.
Adres değişikliğini bildirmek isteyen seçmenler için son gün 17 Ocak.
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