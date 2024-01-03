Yerel Seçimde Yeni Adreste Oy Kullanacak Seçmenler Dikkat: 4 Ocak'ta Başlıyor!

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli ve İdareler Seçimi için oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.

Yerel Seçimlerde adres değişikliği ve seçmen listeleri ile ilgili karar ise Ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlandı.