Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Yerel Seçimde Yeni Adreste Oy Kullanacak Seçmenler Dikkat: 4 Ocak'ta Başlıyor!

Yerel Seçimde Yeni Adreste Oy Kullanacak Seçmenler Dikkat: 4 Ocak'ta Başlıyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.01.2024 - 10:40

Resmi Gazete'de yayımlanan seçim takvimine göre, 2024 Yerel Seçimleri 31 Mart'ta yapılacak. Kendi adresinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için adres güncelleme süreci ise Ekim ayında başlamıştı. CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nın paylaşımına göre, kendi adresinde oy kullanmak isteyen vatandaşların adreslerini ilçe seçim kurullarına bildirmesi gerekiyor.

Peki yerel seçim adres değişikliği bildirimi için son gün ne zaman?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.

Yüksek Seçim Kurulu kararına göre Türkiye, 31 Mart 2024 Pazar günü sandık başına gidecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre, 31 Mart 2024 Pazar günü Mahalli ve İdareler Seçimi için oy kullanma işlemi gerçekleştirilecek.

Yerel Seçimlerde adres değişikliği ve seçmen listeleri ile ilgili karar ise Ekim ayında Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre seçmenler, Ocak ayında ilan edilecek olan takvim sürecinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapabilecekler.

Karara göre seçmenler, Ocak ayında ilan edilecek olan takvim sürecinin başlangıcına kadar adres değişikliği yapabilecekler.

Ekim ayında sosyal medyada yayılan haberlerde, adres değişikliği yapan seçmenlerin 1 Ekim'e kadar yeni adreslerini bildirme zorunluluğu olduğu duyurulmuştu. 

Ancak, bunun yalnızca e-devlet üzerinden adres güncellemeler için geçerli olduğu biliniyor. 1 Ekim 2023 tarihinden itibaren adres değişikliği başvurusu yapılamayacağı, 1 Ekim sonrasında yapılan başvuruların ise 'askı süresi içerisinde' bildirilmesi gerekiyor.

31 Mart seçimlerinde yeni adreslerinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için süreç 4 Ocak Perşembe günü itibarıyla başlıyor.

31 Mart seçimlerinde yeni adreslerinde oy kullanmak isteyen vatandaşlar için süreç 4 Ocak Perşembe günü itibarıyla başlıyor.

CHP Beşiktaş İlçe Başkanlığı'nca yapılan paylaşımda, bulunduğu adreste oy kullanmak isteyen vatandaşların adreslerini 4 Ocak'tan itibaren 'ilçe seçim kuruluna teslim etmeleri' veya 'nüfus müdürlüğünün ilçe seçim kuruluna göndermesini talep etmesi' gerekiyor.

Adres değişikliğini bildirmek isteyen seçmenler için son gün 17 Ocak.

Adres değişikliğini bildirmek isteyen seçmenler için son gün 17 Ocak.

1 Ekim tarihinden itibaren yapılan adres değişikliklerinin seçmen kütüğüne işenmesi için 'askı süresi içinde' ilçe seçim kuruluna başvurmak gerekiyor. 

Buna göre adres değişikliği yapan seçmenler;

  • Nüfus Müdürlüğü'ne 'abonelik sözleşmesi vb. dayanak belgeler ile' başvurmalı.

  • Nüfus Müdürlüğü'nden alınan adres değişikliğine dair belgeyi 'ilçe seçim kuruluna' teslim etmeli veya 'ilçe seçim kuruluna gönderilmesini' talep etmeli.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0