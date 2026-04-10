Yeni Oyuncunun Uzak Şehir Paylaşımından Ava Yaman'ın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Yeni Oyuncunun Uzak Şehir Paylaşımından Ava Yaman'ın Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

survivor Uzak Şehir Taşacak Bu Deniz
Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2026 - 23:43

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

10 Nisan Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, kendisi hakkında sosyal medyada yapılan yorumlar ilk kez yanıt verdi.

Taşacak Bu Deniz oyuncuları, Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde sevenleriyle bir araya geldi. Röportaj veren dizinin Eleni'si Ava Yaman, sosyal medyada kendisine yapılan yorumlar hakkında ilk kez konuştu.

Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümündeki bir sahnenin kamera arkası yayınlandı.

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in yeni bölümü öncesinde kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Fragmanda gördüğümüz horon sahnesinin aslında sessiz bir ortamda çekildiği ve oyuncuların çok güldüğü anlar sosyal medyada viral oldu.

Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal'a yeni partner geldi.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'e yeni oyuncu geliyor. Birsen Altuntaş, Sinem Ünsal'ın canlandırdığı Alya karakterinin komşusu olarak Mehmet Aykaç'ın kadroya dahil olacağını duyurmuştu. Sinem Ünsal'ın yeni partneri olarak duyurulan Aykaç, dizi için yola çıktı ve Mardin'den ilk paylaşımını yaptı.

Kızılcık Şerbeti'ndeki Çimen rolüyle adını duyuran Selin Türkmen avukat oldu!

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen'in avukat olması sosyal medyada gündem oldu. Hukuk fakültesinden mezun olan Selin Türkmen'in oyunculuğa devam edip etmeyeceği merak edilirken ünlü oyuncu, sosyal medyada paylaşılan fotoğrafına isyan etti.

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek yine torpilli olduğu iddialarıyla gündemde.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, Senem Aydın'ın programına konuk oldu. Feyza Civelek, burada senarist annesinden torpilli olduğu iddiasına net yanıt verdi.

Survivor'ın yeni bölümünde Lina, Nagihan'ın anneliğini eleştirince Nagihan gözyaşlarına boğuldu.

Survivor 2026'nın yeni bölümünde ortalık yine karıştı. Adadayken Nagihan'ın bedeni hakkında eleştirilerde bulunan Lila'nın söylemleri zaten gündem oluşturmuştu. Yeni bölümde oyun öncesi söz alan Seren Ay, Lina'nın bu kez Nagihan'ın anneliğini eleştirdiğini ifşaladı.

Çağatay Ulusoy’un kariyer yolculuğu, oynadığı roller üzerinden yeniden gündeme geldi.

Türkiye’nin yakışıklı oyuncuları söz konusu olunca ilk adı geçenlerden olan Çağatay Ulusoy, sosyal medyada değişimiyle gündem oldu. İlk projesinden bu yana sevilen oyunculardan olmayı başaran ismin 2010’dan bu yana projelerindeki halleriyle nasıl bir değişim yaşadığı kıyaslandı.

Bir diş hekimi programa bağlanarak Derya’nın dişlerini yapacağını dile getirmişti.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programı geçtiğimiz haftalarda işlenen bir konuyla sosyal medyada gündeme gelmişti. Derya ve Yusuf çifti programdaki tartışmalarıyla dikkat çekmişti. Yusuf adlı vatandaşın eşine olan söylemleri tartışmalara neden olmuş; “Dişlerini görmek istemiyorum” sözleri konuşulmuştu. Şimdiyse Derya adlı vatandaş son haliyle programa katıldı.

A.B.İ. dizisinde oyuncu kadrosuna yönelik yeni bir gelişme yaşandı.

A.B.İ. dizisi, hem hikayesi hem de oyuncu kadrosundaki gelişmelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ekran yolculuğunu sürdüren yapımda bu kez kadroya katılan yeni bir isim gündeme geldi. Özellikle son dönemde başka bir projeyle öne çıkan deneyimli bir oyuncunun ekibe katılması dikkat çekti.

TRT1'in sevilen Karadeniz dizisi Taşacak Bu Deniz genç kadrosuyla dikkat çekiyor.

TRT 1 ekranlarının kısa sürede fenomen haline gelen dizisi Taşacak Bu Deniz'in tüm oyuncuları sosyal medyayı aktif kullanıyor. Oyuncular sık sık Taşacak Bu Deniz setinden paylaşımlar yaparken dizinin genç oyuncularından birinin YKS'ye hazırlandığı ortaya çıktı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
