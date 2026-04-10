Taşacak Bu Deniz'in Eleni'si Ava Yaman, Sosyal Medyadan Gelen Yorumlara İlk Kez Yanıt Verdi

TRT 1'in fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz'in sevilen oyuncuları, Ankara'da sevenleriyle bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen Trabzon Günleri etkinliğinde Taşacak Bu Deniz oyuncuları ağırlandı. Ankara'ya giden oyuncular arasında yer alan Ava Yaman, verdiği röportajda kendisine yapılan yorumlara yanıt verdi.

Ava Yaman, 'Paylaşımlarımda kıyafetlerim ya da fotoğraflarım hakkında yorumlar yapılıyor. Ben ise oyunculuğum ve sesimle anılmak isterim. Özgürlük var deniyor. Bu da benim özgürlüğüm değil mi?' ifadelerini kullanırken ayrıca Nirvana grubunun solisti Kurt Cobain'den duyduğu 'Olmadığım biri olarak sevilmektense, olduğum kişi olarak nefret edilmeyi tercih ederim. Sektörde yeniyim, öğreniyorum ama çok mutluyum. Herkese çok teşekkür ediyorum' sözüyle konuşmasını tamamladı.