Survivor'da Seren Ay ve Lina, Nagihan'ın Bu Defa Anneliğini Eleştirdi

Büyük finale sayılı çok az zaman kalırken Survivor'da gerginlik artıyor. Adada Deniz ve Seren Ay'a Nagihan'ın bedeni hakkında eleştirel yorumlarda bulunan Lina'nın ayrıca Nagihan'ın anneliğini eleştirdiği ortaya çıktı. Yeni bölümde oyun öncesi söz alan Seren Ay, Lina'nın Nagihan için 'Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor' dediğini ifade etti.

Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, 'Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?' yanıtı verirken Lina, 'Evet söyledim' diyerek geri adım atmadı.

Duydukları karşısında şoke olup gözyaşlarına boğulan Nagihan, 'İnanamıyorum ya... Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı. Ne istiyorsunuz benden, çocuğumdan? Bel altı vurdunuz, her şeyi vurdunuz, şimdi bu mu kaldı?' dedi.