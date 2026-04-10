Survivor'da Seren Ay ve Lina, Nagihan'ın Bu Defa Anneliğini Eleştirdi

Esra Demirci - TV Editörü
10.04.2026 - 16:33

Survivor 2026'nın yeni bölümünde ortalık yine karıştı. Adadayken Nagihan'ın bedeni hakkında eleştirilerde bulunan Lila'nın söylemleri zaten gündem oluşturmuştu. Yeni bölümde oyun öncesi söz alan Seren Ay, Lina'nın bu kez Nagihan'ın anneliğini eleştirdiğini ifşaladı.

Survivor'ın yeni bölümünde Lina, Nagihan'ın anneliğini eleştirince Nagihan gözyaşlarına boğuldu.

Büyük finale sayılı çok az zaman kalırken Survivor'da gerginlik artıyor. Adada Deniz ve Seren Ay'a Nagihan'ın bedeni hakkında eleştirel yorumlarda bulunan Lina'nın ayrıca Nagihan'ın anneliğini eleştirdiği ortaya çıktı. Yeni bölümde oyun öncesi söz alan Seren Ay, Lina'nın Nagihan için 'Keşke çocuğuna annelik yapsaydı. 5 sezondur burada, çocuğu annesiz büyüyor' dediğini ifade etti.

Survivor'ın sunucusu Murat Ceylan, 'Ne alakası var? Böyle bir şey söylenir mi?' yanıtı verirken Lina, 'Evet söyledim' diyerek geri adım atmadı.

Duydukları karşısında şoke olup gözyaşlarına boğulan Nagihan, 'İnanamıyorum ya... Bir dilinize düşmediğim anneliğim kaldı. Ne istiyorsunuz benden, çocuğumdan? Bel altı vurdunuz, her şeyi vurdunuz, şimdi bu mu kaldı?' dedi.

Survivor'daki o anları buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
