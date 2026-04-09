Müge Anlı'da İşlenmişti: Palu Ailesi Belgeselinin Yayın Tarihi Açıklandı

Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2026 - 14:40

Türkiye’yi derinden sarsan Palu ailesi vakası, yıllar sonra çarpıcı detaylarıyla yeniden gündeme geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ortaya çıkan ve uzun süre kamuoyunu meşgul eden olaylar, çocuk istismarı, cinayet ve aile içi şiddet gibi ağır suçların gölgesinde şekillenen karanlık bir hikayeyi gözler önüne sermişti. HBO Max Türkiye’nin “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” adlı belgeseli aylar önce duyurulurken HBO Max resmi sosyal medya hesaplarından belgeselin yayın tarihini açıkladı.

Türkiye’nin hafızasına kazınan en sarsıcı vakalardan Palu Ailesi bu defa belgesel olmasıyla gündemde.

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gün yüzüne çıkan Palu ailesi olayı, bu kez bir suç belgeseli olarak izleyici karşısına çıkıyor.

2018-2019 yılları arasında haftalarca ülke gündemini meşgul eden ve çocuk istismarı, cinayet, işkence ile aile içi şiddet gibi ağır suç iddialarıyla infial yaratan bu karanlık hikaye, “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” adıyla ekrana taşınıyor. Yapım, sadece yaşanan olayları aktarmakla kalmayıp, olayın derinlerine inerek psikolojik ve sosyolojik arka planını da mercek altına alıyor. HBO Max orijinal yapımı olarak ekrana gelmeye hazırlanan Palu Ailesi belgeselinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken beklenen duyuru geldi.

Palu Ailesi: Karanlık Sarmal belgeselinin yayın tarihi sonunda açıklandı.

HBO Max, Palu Ailesi: Karanlık Sarmal'ın yayın tarihinin 8 Mayıs olduğunu açıkladı.

HBO Max, söz konusu duyuruyu 'Yıllarca saklı kalan gerçekler, cevapsız sorular ve kan bağından güçlü sırlar. Yeni belgesel Palu Ailesi: Karanlık Sarmal, tüm gerçekliğiyle 8 Mayıs'ta HBO Max'te' ifadeleriyle yaptı.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
