Müge Anlı'da İşlenmişti: Palu Ailesi Belgeselinin Yayın Tarihi Açıklandı

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında canlı yayında gün yüzüne çıkan Palu ailesi olayı, bu kez bir suç belgeseli olarak izleyici karşısına çıkıyor.

2018-2019 yılları arasında haftalarca ülke gündemini meşgul eden ve çocuk istismarı, cinayet, işkence ile aile içi şiddet gibi ağır suç iddialarıyla infial yaratan bu karanlık hikaye, “Palu Ailesi: Karanlık Sarmal” adıyla ekrana taşınıyor. Yapım, sadece yaşanan olayları aktarmakla kalmayıp, olayın derinlerine inerek psikolojik ve sosyolojik arka planını da mercek altına alıyor. HBO Max orijinal yapımı olarak ekrana gelmeye hazırlanan Palu Ailesi belgeselinin ne zaman yayınlanacağı merak edilirken beklenen duyuru geldi.