Sinem Ünsal'a Gözaltı Kararı Sonrası Uzak Şehir'in Yeni Bölümleri İptal Edilebilir!

Esra Demirci - TV Editörü
09.04.2026 - 15:37

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal hakkında gözaltı kararı alındı. Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi. Sinem Ünsal'ın Mardin'deki çekimleri bırakıp İstanbul'a dönmesi üzerine Uzak Şehir'in akıbeti merak edildi.

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik'in haberine göre, Hafsanur Sancaktutan, Emir Can İğrek, Somer Sivrioğlu, Serra Pirinç, Ogün Alibaş, Utku Ünsal, Sinem Özenç Ünsal, Elif Büşra Pekin, Ahsen Eroğlu, Burak Deniz, Mert Demir, Emre (FEL) Öztürk, Norm Ender ve Enes Güler hakkında gözaltı kararı verildi.

Sinem Ünsal, söz konusu gelişmenin duyurulmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Uzak Şehir çekimleri için bulunduğu Mardin'den İstanbul'a doğru yola çıktığını açıkladı. Sosyal medyada ise çekimlerin durması üzerine Uzak Şehir'in yeni bölümlerinin iptal edilme ihtimali gündem oldu.

Uzak Şehir çekimleri durdu. Uzak Şehir'in yeni bölümleri iptal edilebilir!

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncusuyla ilgili gelişmenin ardından Mardin'deki çekimler durdu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliğini korurken stok çekimlerin yeterli olması durumunda yeni bölümün yayınlanabilme ihtimali var.

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
