Yayalara Ceza Var: Dünya Kupası'na Giden Turistlerin Amerika'da İlginç Bulduğu Durumlar
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye için Dünya Kupası üzücü bir duruma dönüşmüş olsa da diğer ülkeler maçları yakından takip ediyor, dev organizasyonun tadını çıkarıyor. Dünya Kupası'nı izlemek için birçok ülkeden taraftar, Amerika'ya akın etti. Milyonlarca kişi, hem futbolun hem de Amerika'nın tadını çıkarıyor.
Amerika'ya ilk kez giden turistler, şaşırdıkları durumları paylaşmaya başladı. Bakalım Amerika'nın ilginç yönleri nelermiş?
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Amerika, 2026 FIFA Dünya Kupası sebebiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.
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Amerika'ya giden turistlerin ilk şaşırdığı şey, her şeyin aşırı BÜYÜK olması.
Yemeklerine bayılıyorlar.
"Burası son derece pahalı." Bir Avrupalı bile böyle diyorsa vay halimize!
Olur da bir gün yolunuz Amerika'ya düşerse şaşıracağınız çok daha fazla şey var.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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