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Yayalara Ceza Var: Dünya Kupası'na Giden Turistlerin Amerika'da İlginç Bulduğu Durumlar

Yayalara Ceza Var: Dünya Kupası'na Giden Turistlerin Amerika'da İlginç Bulduğu Durumlar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.06.2026 - 17:39
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Türkiye için Dünya Kupası üzücü bir duruma dönüşmüş olsa da diğer ülkeler maçları yakından takip ediyor, dev organizasyonun tadını çıkarıyor. Dünya Kupası'nı izlemek için birçok ülkeden taraftar, Amerika'ya akın etti. Milyonlarca kişi, hem futbolun hem de Amerika'nın tadını çıkarıyor. 

Amerika'ya ilk kez giden turistler, şaşırdıkları durumları paylaşmaya başladı. Bakalım Amerika'nın ilginç yönleri nelermiş?

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Amerika, 2026 FIFA Dünya Kupası sebebiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

Amerika, 2026 FIFA Dünya Kupası sebebiyle milyonlarca turiste ev sahipliği yapıyor.

FIFA Dünya Kupası'nın 32 takımdan 48 takıma çıkarılmasıyla ABD, şimdiye kadar düzenlenen en büyük Dünya Kupası'na ev sahipliği yapıyor. Amerika, turnuvanın başlamasıyla milyonlarca turisti ağırlamaya başladı. Japonya, Güney Afrika, İngiltere, Yeşil Burun Adaları derken pek çok ülkeden turist hem futbolun hem de Amerika'nın tadını çıkarıyor. 

Tabii sosyal medya paylaşımları da eksik olmuyor. Örneğin son olarak Norveç taraftarlarının New York'un göbeğinde Viking sevinci yaptığı anlara hepimiz tanıklık ettik. Amerika, minik bir dünya haline gelmişken taraftarlar seyahat notlarını bizlerle paylaşmayı ihmal etmiyor. Amerika'nın stadyumları, sokakları, yemekleri, ulaşımı, kültürü...

Amerika'ya giden turistlerin ilk şaşırdığı şey, her şeyin aşırı BÜYÜK olması.

Amerika'ya giden turistlerin ilk şaşırdığı şey, her şeyin aşırı BÜYÜK olması.

Amerika macerasını sosyal medyada paylaşan isimlerden biri de İskoç taraftar Shaun Cumming oldu. Cumming'in Amerikan yemeklerini ve kültürünü keşfettiği videoları, internette büyük ilgi gördü. Cumming, Amerika'da en çok şaşırdığı şeylerden birinin 'boyut' olduğunu söylüyor. 

“Her şey her açıdan daha büyük. Araçlar daha büyük, binalar daha büyük.'

Turistlerin paylaşımları sosyal medyada viral olurken benzer konuların dikkat çektiği görülüyor. Örneğin bir Alman taraftar,  Walmart’ta (Amerikalıların en sık gittiği marketlerden biri) şaşırdığı şeyleri paylaşarak gündem oldu. Walmart gibi marketlerde hem her şeyi bulabilirsiniz hem de her şeyin en büyüğünü bulabilirsiniz. Size 'normal' boyutlarda gelen bir bisküvi, ortalama Amerikalı için 'ekstra küçük' gibi bir boyutta olabilir. Üstelik sadece yemek porsiyonları değil; yollar, arabalar (büyük pickup'lar ve SUV'ler), buzdolapları, marketlerdeki süt kutuları (galonluk) her şey devasa boyutlarda!

Amerika'ya giden turistlerin şaşırdığı başka bir konu da marketlerdeki bazı ürünlerin kilitli kutularda bulunması. Örneğin şampuanlar. Özellikle Avrupa'dan giden turistler bu duruma bir türlü anlam veremiyor ama bizi pek de şaşırtmadı bu durum! :)

Yemeklerine bayılıyorlar.

Yemeklerine bayılıyorlar.

Turistlerin ortak kararı, Amerika'nın yemeklerinin çok güzel olduğu yönünde. İskoç taraftar Shaun Cumming, farklı bölgelerde yemek çeşitlerinin fazla olduğunu belirtiyor ve göçmen etkilerinin eyaletten eyalete çok farklı deneyimler yaşattığının altını çiziyor. 

Bir video paylaşan İngiliz taraftar ise 'ranch soslu tavuklu waffle ve dondurma' yediği anları paylaştı ve yemeğini oldukça leziz bulduğunu söyledi. Özellikle Avrupa'dan giden turistler, Amerika'daki yemeklerde kullanılan baharatlara, soslara hayran oluyor. Tabii bunun en büyük sebebi de Amerika'nın doğu ülkelerinden göç almış olması. Amerika'da dünyanın önde gelen tüm lezzetlerinin birer örneğini bulabilir ve mini bir dünya turu yapmış gibi hissedebilirsiniz. Fransız tatlıları, Japon deniz ürünleri, Hint yemekleri... 

Acaba Amerika'ya giden Türkler yemek konusunda ne düşünüyor? Aramızda birileri varsa bizi aydınlatsın lütfen!

"Burası son derece pahalı." Bir Avrupalı bile böyle diyorsa vay halimize!

"Burası son derece pahalı." Bir Avrupalı bile böyle diyorsa vay halimize!

Cumming, “Burası son derece pahalı. Buraya ilk kez gelenler için bu durum tam bir şok oluyor' diyor. Turistler özellikle ulaşımın çok pahalı olduğunu söylüyor. Örneğin: “Brooklyn'e geldik ve [Uber ile] 150 dolar ödedik. Birleşik Krallık'ta Uber için 130 dolar öderseniz, çok daha uzak bir mesafeye gidebilirsiniz.'

Bizde de çok daha fazla bir miktar öderseniz, daha yakın bir yere gidersiniz ne olmuş yani? :)

X'te paylaşım yapan bir başka turist ise birinin yaya geçidi dışında karşıya geçtiği için para cezasına çarptırıldığını anlattı:

“Az önce Amerika’da birinin yolun ortasından karşıya geçtiği için 100 dolar para cezasına çarptırıldığını gördüm. Bu sık sık oluyor mu? İngiltere’de hiç böyle bir şey görmedim.”

Olur da bir gün yolunuz Amerika'ya düşerse şaşıracağınız çok daha fazla şey var.

Olur da bir gün yolunuz Amerika'ya düşerse şaşıracağınız çok daha fazla şey var.

  • Etiket Fiyatına Dahil Olmayan Vergiler: Mağazada bir ürünün üzerinde 10$ yazıyorsa, kasaya gittiğinizde daha fazla ödersiniz. Eyaletten eyalete değişen satış vergisi (sales tax) kasada ekleniyor.

  • Bahşiş Kültürü: ABD'de bahşiş bir jest değil, neredeyse zorunluluk. Restoranlarda garsonlar maaşlarının büyük kısmını bahşişten kazandığı için hesap tutarının %15 ila %20'si arasında bahşiş bırakılması beklenir.

  • Arabasız Yaşanamayan Şehirler: New York gibi birkaç istisna hariç, ABD şehirlerinin çoğunda (örneğin Los Angeles veya Houston) toplu taşıma oldukça sınırlıdır. Her yer yürüyemeyeceğiniz kadar uzak ve yayalara göre tasarlanmamıştır. Bu nedenle Uber gibi hizmetler çok yaygındır.

  • Tuvalet Kapılarındaki Boşluklar: Umumi tuvaletlerdeki kapıların alt, üst ve özellikle de menteşe kenarlarındaki dikey boşluklar, mahremiyete önem veren bizlere çok garip gelebilir.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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