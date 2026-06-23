Yayalara Ceza Var: Dünya Kupası'na Giden Turistlerin Amerika'da İlginç Bulduğu Durumlar

Amerika macerasını sosyal medyada paylaşan isimlerden biri de İskoç taraftar Shaun Cumming oldu. Cumming'in Amerikan yemeklerini ve kültürünü keşfettiği videoları, internette büyük ilgi gördü. Cumming, Amerika'da en çok şaşırdığı şeylerden birinin 'boyut' olduğunu söylüyor.

“Her şey her açıdan daha büyük. Araçlar daha büyük, binalar daha büyük.'

Turistlerin paylaşımları sosyal medyada viral olurken benzer konuların dikkat çektiği görülüyor. Örneğin bir Alman taraftar, Walmart’ta (Amerikalıların en sık gittiği marketlerden biri) şaşırdığı şeyleri paylaşarak gündem oldu. Walmart gibi marketlerde hem her şeyi bulabilirsiniz hem de her şeyin en büyüğünü bulabilirsiniz. Size 'normal' boyutlarda gelen bir bisküvi, ortalama Amerikalı için 'ekstra küçük' gibi bir boyutta olabilir. Üstelik sadece yemek porsiyonları değil; yollar, arabalar (büyük pickup'lar ve SUV'ler), buzdolapları, marketlerdeki süt kutuları (galonluk) her şey devasa boyutlarda!

Amerika'ya giden turistlerin şaşırdığı başka bir konu da marketlerdeki bazı ürünlerin kilitli kutularda bulunması. Örneğin şampuanlar. Özellikle Avrupa'dan giden turistler bu duruma bir türlü anlam veremiyor ama bizi pek de şaşırtmadı bu durum! :)