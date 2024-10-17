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Yapay Zekadan Mısır Piramitleri İnşasını Yorumladı: Dev İnsanlar Büyük Bloklar Halinde Taş Taşımış

Yapay Zekadan Mısır Piramitleri İnşasını Yorumladı: Dev İnsanlar Büyük Bloklar Halinde Taş Taşımış

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.10.2024 - 13:08

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Bir kişi, yapay zekadan Mısır piramitlerinin inşa sürecine ilişkin video istedi. Yapay zekanın ürettiği videoda dev insanların taş bloklar taşıyarak piramitleri inşa ettiği görüldü. 

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Mısır'ın bilinmezliklerle dolu devasa piramitlerinin nasıl yapıldığına ilişkin tartışmaların ardı arkası gelmezken, kimi zaman bu yapıları uzaylıların yaptığı bile iddialar arasında yer alıyor.

Mısır'ın bilinmezliklerle dolu devasa piramitlerinin nasıl yapıldığına ilişkin tartışmaların ardı arkası gelmezken, kimi zaman bu yapıları uzaylıların yaptığı bile iddialar arasında yer alıyor.

Bu durum üzerine kafa yoran bir kişi, yapay zekadan piramitlerin nasıl yapıldığını videolu bir şekilde anlatmasını istedi. Ortaya çıkan görüntülerde kas kütlesi fazla dev insanların büyük bloklar halinde taşları taşıdığı görüldü. Aynı zamanda inşaat alanında fillerin de kullanıldığı anlar yer aldı.

Bu durum üzerine kafa yoran bir kişi, yapay zekadan piramitlerin nasıl yapıldığını videolu bir şekilde anlatmasını istedi. Ortaya çıkan görüntülerde kas kütlesi fazla dev insanların büyük bloklar halinde taşları taşıdığı görüldü. Aynı zamanda inşaat alanında fillerin de kullanıldığı anlar yer aldı.

İşte o görüntüler; 🎥 👇

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