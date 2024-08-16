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Virolog Dr. Semih Tareen Maymun Çiçeği Virüsüyle İlgili Bilinmesi Gerekenleri Anlattı

Virolog Dr. Semih Tareen Maymun Çiçeği Virüsüyle İlgili Bilinmesi Gerekenleri Anlattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.08.2024 - 09:52

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20 seneyi aşkın süredir virüslerle çalışan Virolog Dr. Semih Tareen Dünya Sağlık Örgütü’nün acil durum ilan etmesiyle birlikte maymun çiçeği virüsüyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlattı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Afrika’da görülmeye başlanan maymun çiçeği hatırlarsanız 2022 yılında da acil duruma sebebiyet vermişti.

Afrika’da görülmeye başlanan maymun çiçeği hatırlarsanız 2022 yılında da acil duruma sebebiyet vermişti.

Ancak 2022’de Londra’daki vakalar hızla kontrol altına alınmıştı. Şimdiyse nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bilinmesi gerekenleri virolog açıkladı.

Ancak 2022’de Londra’daki vakalar hızla kontrol altına alınmıştı. Şimdiyse nelere dikkat edilmesi gerektiğini ve bilinmesi gerekenleri virolog açıkladı.

İşte detaylar 👇

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