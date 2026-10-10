Vanlı Kara Haydar Soruşturmasında 1,5 Milyar TL Daha Bulundu
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Kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni bir para trafiği ortaya çıktı. Antalya'daki bir iş yerinde yapılan aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi. Bulunan dövizlerin bir kısmının sahte olabileceği bilgisi üzerine ayrıca inceleme başlatıldı.
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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu.
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Şikayetçi, Vanlı Kara Haydar'ın görüntülü görüşmede deste deste para göstererek güvenini kazandığını öne sürdü.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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