Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Antalya'daki arama, daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'ın verdiği ifade üzerine yapıldı. Doğan'ın işaret ettiği iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL değerinde para bulundu.

Dosyadaki ilk büyük bulgu 26 Eylül'de gelmişti. İstanbul'da iki otomobilde yapılan aramada 16 milyon 440 bin avro ile 700 bin ABD doları çıkmış, bu paranın o günkü kurla yaklaşık 934 milyon TL ettiği açıklanmıştı. İki aramada bulunan paranın açıklanan TL karşılıkları toplandığında nominal tutar 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'yi buluyor.

Dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna dair bilgiler üzerine başlatılan incelemede, sahte banknotların miktarı ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceği araştırılıyor.