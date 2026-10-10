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Vanlı Kara Haydar Soruşturmasında 1,5 Milyar TL Daha Bulundu

Vanlı Kara Haydar Soruşturmasında 1,5 Milyar TL Daha Bulundu

Operasyon
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
10.10.2026 - 13:46
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Kamuoyunda 'Vanlı Kara Haydar' olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'a yönelik kara para aklama soruşturmasında yeni bir para trafiği ortaya çıktı. Antalya'daki bir iş yerinde yapılan aramada 1 milyar 541 milyon 395 bin TL ele geçirildi. Bulunan dövizlerin bir kısmının sahte olabileceği bilgisi üzerine ayrıca inceleme başlatıldı.

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Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu.

Vanlı Kara Haydar soruşturmasında 1.5 milyar TL daha bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada Antalya'daki arama, daha önce tutuklanan Hakkı Doğan'ın verdiği ifade üzerine yapıldı. Doğan'ın işaret ettiği iş yerinde 1 milyar 541 milyon 395 bin TL değerinde para bulundu.

Dosyadaki ilk büyük bulgu 26 Eylül'de gelmişti. İstanbul'da iki otomobilde yapılan aramada 16 milyon 440 bin avro ile 700 bin ABD doları çıkmış, bu paranın o günkü kurla yaklaşık 934 milyon TL ettiği açıklanmıştı. İki aramada bulunan paranın açıklanan TL karşılıkları toplandığında nominal tutar 2 milyar 475 milyon 395 bin TL'yi buluyor.

Dolar ve avroların bir bölümünün sahte olduğuna dair bilgiler üzerine başlatılan incelemede, sahte banknotların miktarı ve hangi işlemlerde kullanılmış olabileceği araştırılıyor.

Şikayetçi, Vanlı Kara Haydar'ın görüntülü görüşmede deste deste para göstererek güvenini kazandığını öne sürdü.

Şikayetçi, Vanlı Kara Haydar'ın görüntülü görüşmede deste deste para göstererek güvenini kazandığını öne sürdü.

Soruşturma, Başsavcılığa yapılan bir şikayetle başladı. Müşteki, kaynağı belli olmayan paraların yasa dışı yollarla yurda sokulduğunu ve ülke içinde el değiştirdiğini anlattı. Aynı kişi, Tançalan'ın görüntülü görüşmelerde kendisine yüklü miktarda nakit gösterdiğini, bu şekilde güvenini kazandıktan sonra ondan para alarak kendisini dolandırdığını iddia etti.

Yakalama kararının ardından gözaltına alınan Hakkı Doğan da ifadesinde benzer bir tablo çizdi. Doğan, insanlara yüksek miktarda döviz gösterilerek para transferi yapılıyormuş izlenimi yaratıldığını ve bu yöntemle kişilerden para toplandığını öne sürdü. Paraların saklandığı yerleri göstermeyi kabul eden Doğan'ın yönlendirmesiyle İstanbul'daki iki araçta arama yapılmış, suçta kullanıldığı değerlendirilen araçlara da el konulmuştu. Doğan, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

6 Ekim'de Ankara merkezli 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi ve 10 şüpheli yakalandı. 9 Ekim'de hakimliğe sevk edilen şüphelilerden İzzet Karataş, Oğuzhan İkiz, Zeynalabedin Tançalan, Ferhat Polat, Nilgün Oya, Ramazan Tuğay, Cemal Kuru ve Ozan Demirel tutuklanırken, Fatmanur Tançalan hakkında adli kontrol kararı verildi. Böylece dosyadaki tutuklu sayısı Hakkı Doğan ile birlikte 9'a yükseldi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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