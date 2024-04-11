Görüş Bildir
Haberler
Video
Uzun Yolculuklarda Dinlediğimiz Yerel Radyolarda Şarkının Ortasında Çıkan Reklamların Canlandırmasını Yaptı

Uzun Yolculuklarda Dinlediğimiz Yerel Radyolarda Şarkının Ortasında Çıkan Reklamların Canlandırmasını Yaptı

Penny
Penny - Onedio Üyesi
11.04.2024 - 13:21

İçerik Devam Ediyor

Özellikle uzun yolculuklar yaptıysanız, yerel radyoların klasik yayın akşına da aşinasınızdır. Özellikle şarkıların ortasında giren, yerel mağazaların ve dükkanların reklamlarının sunuş tarzları bile değişmez.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@super.dir/vid...
İçeriğin Devamı Aşağıda

"super.dir" isimli bir TikTok kullanıcısı, bu yerel radyolarda aniden çıkan reklamların canlandırmasını yaptı.

"super.dir" isimli bir TikTok kullanıcısı, bu yerel radyolarda aniden çıkan reklamların canlandırmasını yaptı.

Yaptığı kusursuz taklit, izleyenleri eski yolculuk anılarına götürdü.

Yaptığı kusursuz taklit, izleyenleri eski yolculuk anılarına götürdü.

İşte o video;

👇

👇

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

👇

👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın