Uzun Yolculuklarda Dinlediğimiz Yerel Radyolarda Şarkının Ortasında Çıkan Reklamların Canlandırmasını Yaptı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@super.dir/vid...
Özellikle uzun yolculuklar yaptıysanız, yerel radyoların klasik yayın akşına da aşinasınızdır. Özellikle şarkıların ortasında giren, yerel mağazaların ve dükkanların reklamlarının sunuş tarzları bile değişmez.
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"super.dir" isimli bir TikTok kullanıcısı, bu yerel radyolarda aniden çıkan reklamların canlandırmasını yaptı.
Yaptığı kusursuz taklit, izleyenleri eski yolculuk anılarına götürdü.
İşte o video;
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