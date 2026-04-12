article/comments
article/share
Haberler
Video
Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Yaz Gelirken Uyardı: Yol Kenarında Satılanlara Dikkat!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 09:26

İçerik Devam Ediyor

Mutfakta kullandığımız araç gereçler tükettiğimiz yiyeceği doğrudan etkiliyor. Haliyle sağlığımız üzerinde de büyük bir etkiye sahipler. Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu alüminyum tencere, tava ve çaydanlıkların özellikle domates gibi asitli gıdalarla temas ettiğinde gıdaya geçtiğini ve bunun uzun vadede çocuklarda zeka geriliği, yetişkinlerde ise Alzheimer riskini artırabileceğini belirtti ve yaz yaklaşırken ciddi bir uyarıda bulundu. 

Tatil dönüşlerinde yol kenarlarından alınan ev yapımı sosların, genellikle büyük alüminyum kazanlarda kaynatıldığı için risk taşıdığını belirten Bayburtluoğlu, 'doğal ürün' yanılgısına dikkat çekti.

Kaynak: https://www.instagram.com/reels/DW8hz...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Peki kullanmamız gereken alternatifler neler;

1. Paslanmaz Çelik: Paslanma, aşınma ve çizilmeye karşı çok dirençlidir. Gıdanın tadını veya rengini değiştirmez; en güvenli mutfak gereçlerinden biri kabul edilir. Yüksek sıcaklıklarda dahi yapısında bozulma olmaz.

2. Cam ve Seramik: Cam ve seramik, gözeneksiz olduğu için içerisinde bakteri barındırmaz ve önceki yemeklerin kokusunu/tadını tutmaz. Kurşunsuz ve kaliteli seramikler ile cam ürünler, yemeğe hiçbir yabancı madde salmaz. Domates, limon veya sirke gibi asitli gıdalarla asla tepkimeye girmezler.

3. Emaye (Kırık Değilse): Emaye aslında metalin üzerinin ince bir cam tabakasıyla kaplanmasıdır. Eğer emaye çatlak veya kırık değilse, yemeğiniz aslında camla temas ediyor demektir.

4. Medikal Silikon: Kaliteli silikonlar (plastiklerden farklı olarak) yüksek ısılarda bile erimez veya gıdaya toksik salınım yapmaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın