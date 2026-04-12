Uzman Gıda Mühendisi Tuğba Bayburtluoğlu Yaz Gelirken Uyardı: Yol Kenarında Satılanlara Dikkat!

1. Paslanmaz Çelik: Paslanma, aşınma ve çizilmeye karşı çok dirençlidir. Gıdanın tadını veya rengini değiştirmez; en güvenli mutfak gereçlerinden biri kabul edilir. Yüksek sıcaklıklarda dahi yapısında bozulma olmaz.

2. Cam ve Seramik: Cam ve seramik, gözeneksiz olduğu için içerisinde bakteri barındırmaz ve önceki yemeklerin kokusunu/tadını tutmaz. Kurşunsuz ve kaliteli seramikler ile cam ürünler, yemeğe hiçbir yabancı madde salmaz. Domates, limon veya sirke gibi asitli gıdalarla asla tepkimeye girmezler.

3. Emaye (Kırık Değilse): Emaye aslında metalin üzerinin ince bir cam tabakasıyla kaplanmasıdır. Eğer emaye çatlak veya kırık değilse, yemeğiniz aslında camla temas ediyor demektir.

4. Medikal Silikon: Kaliteli silikonlar (plastiklerden farklı olarak) yüksek ısılarda bile erimez veya gıdaya toksik salınım yapmaz.