Bir Doktor Plastik İlaç Kutularına Karşı Uyardı: "İlacın Etkinliğini Azaltabilir"

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
12.04.2026 - 08:40

İlaçlar ne yazık ki hayatımızın bir parçası. Günde birden fazla ilaç içmek zorunda olanlar var. Bazıları haftanın belirli günlerinde, bazıları ise günün belirli saatlerinde içiliyor. Durum böyle olunca da ilaçların takibini yapmak zorlaşıyor. Pek çok kişi bunun için plastik ilaç düzenleyici kullanıyor. Peki bu ilan düzenleyiciler güvenli mi?

Dahiliye Uzmanı Dr. Elvan plastik ilaç kaplarının barındırdığı tehlikelere dikkat çekti. Ayrıca yine bu kutuları kullanarak ilaçları daha güvenli bir şekilde saklamanın yöntemini de paylaştı.

Peki ilaçların karışmaması için başka neler yapılabilir?

1. Renk ve Sembol Kodlaması

Eğer çok sayıda ilaç kullanıyorsanız ve kutuları birbirine benziyorsa, her kutunun üzerine farklı renklerde yapışkanlı etiketler yapıştırabilirsiniz. Sabah içilecekler için sarı (güneş), akşam içilecekler için mavi (ay) etiketi kullanmak gibi.

2. İlaç Takip Çizelgesi Hazırlama

Bir kağıda veya buzdolabı üzerine asacağınız bir tabloya şu bilgileri not edin:

  • İlacın adı

  • Ne için kullanıldığı

  • Hangi saatte/öğünde alınacağı

  • İlacın fiziksel tarifi (örn: 'Küçük, pembe, yuvarlak hap')

3. Dijital Hatırlatıcılar ve Uygulamalar

Akıllı telefonlardaki 'Sağlık' uygulamaları veya özel ilaç takip aplikasyonları ilacın fotoğrafını çekip sisteme yüklemenize izin verir. Alarm çaldığında ekranınızda direkt hangi ilacı almanız gerektiğini görseliyle görebilirsiniz.

4. Akıllı İlaç Kutuları

Sadece plastik bölmelerden oluşan kutular yerine, zamanı geldiğinde ilgili bölmesi ışıkla yanan veya ses çıkaran akıllı dozajlayıcılar kullanabilirsiniz. Bu cihazlar yanlış bölmenin açılmasını engelleyerek hatayı minimize eder.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
