Uzak Şehir’in Akıbetinden En Komik Dizi Repliklerine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
09.04.2026 - 21:05

9 Nisan Perşembe günü televizyon dünyasında gündem yine diziler ve kulis gelişmeleri etrafında şekillendi. Yayınlanan son bölümlerden dikkat çeken sahneler yeniden konuşulmaya başladı. Sosyal medyada paylaşılan kesitler kısa sürede geniş kitlelere ulaştı. Oyuncu kadrolarıyla ilgili iddialar ve perde arkası bilgiler izleyicinin ilgisini çekti. Yeni projelere dair hazırlıklar da kulislerde sıkça dile getirildi. Gün boyunca öne çıkan gelişmeleri sizler için derledik.

Sosyal medya platformları arasında en sevilenlerden olan X’te en komik dizi replikleri viral oldu.

3 milyona yakın etkileşim alan “Unutamadığınız en komik dizi repliği?” tweetiyle birlikte diziseverler bir araya geldi. Son dönemlerde güldüren dizilere artan özlemle birlikte etkileşimler havada uçuştu…

Serenay Sarıkaya’nın televizyon kariyerine başladığı Peri Masalı dizisinden bir sahne yeniden ortaya çıktı.

2008 yılında yayınlanan dizide yer alan görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayıldı. O dönem genç yaşta kamera karşısına geçen Sarıkaya’nın doğal hali dikkat çekti. Paylaşılan sahnede Sarıkaya’nın sade oyunculuğu öne çıktı. Henüz kariyerinin başında olmasına rağmen ekrana uyumu fark edildi. Yıllar içinde geldiği nokta ise birçok kişi tarafından takdir edildi. Sosyal medyada yapılan yorumlarda oyuncunun gelişimi sıkça vurgulandı.

Son olarak Veliaht dizisinde izleyici karşısına çıkan Nursel Köse, dizinin final yapmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, özellikle televizyon dünyasındaki değişen dinamiklere dikkat çekti. Bir dönem dizilerin belirli isimler üzerinden yürüdüğünü hatırlattı. Ancak bugün bu anlayışın büyük ölçüde değiştiğini dile getirdi. 

Köse’ye göre artık bir projeyi ayakta tutan en önemli unsur ekip uyumu. Tek bir oyuncunun bütün yükü taşımasının mümkün olmadığını açıkça ifade etti. “Jönler dönemi bitti” sözleriyle bu değişimi özetledi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

Show TV'nin cuma akşamlarına damga vuran dizisi Kızılcık Şerbeti yeni sezon onayı aldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezon onayı duyurulurken Birsen Altuntaş ayrıca dizi kadrosunda ayrılıklar yaşanacağını duyurdu. Şerbo'dan hangi oyuncuların gideceği henüz netleşmezken Altuntaş, sezon finali öncesinde Seray Kaya'nın canlandırdığı Başak karakterinin kardeşi Asaf'ın diziye dahil olacağını açıkladı.

Kanal D'nin Uzak Şehir'in Alya'sı Sinem Ünsal hakkında gözaltı kararı alındı.

Kanal D’nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir’in başrol oyuncusuyla ilgili gelişmenin ardından Mardin'deki çekimler durdu. Dizinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı belirsizliğini korurken stok çekimlerin yeterli olması durumunda yeni bölümün yayınlanabilme ihtimali var.

Türkiye’nin hafızasına kazınan en sarsıcı vakalardan Palu Ailesi bu defa belgesel olmasıyla gündemde.

HBO Max, Palu Ailesi: Karanlık Sarmal'ın yayın tarihinin 8 Mayıs olduğunu açıkladı.

HBO Max, söz konusu duyuruyu 'Yıllarca saklı kalan gerçekler, cevapsız sorular ve kan bağından güçlü sırlar. Yeni belgesel Palu Ailesi: Karanlık Sarmal, tüm gerçekliğiyle 8 Mayıs'ta HBO Max'te' ifadeleriyle yaptı.

8 Nisan Çarşamba reyting sonuçları belli oldu.

Eşref Rüya, Yeraltı ve Kuruluş Orhan dizilerinin yeni bölümleriyle ekrana geldiği 8 Nisan Çarşamba reyting sonuçları açıklandı. NOW'ın iddialı dizisi Yeraltı, geçtiğimiz hafta 10 reytingi aşarak yeni bir rekora imza atmıştı. Yeraltı'nın yükselişi bu hafta da devam etti ve 10 reyting altına düşmedi. Yeraltı'nın rakibi Eşref Rüya da reytingini yükseltirken Kuruluş Orhan ciddi bir düşüş yaşadı.

Kanal D'nin fenomen dizisi Uzak Şehir'de hikaye güçleniyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmet Aykaç diziye Engin şef olarak katılacak ve Alya’nın (Sinem Ünsal) komşusu olarak seyirci karşısına çıkacak.

Survivor'ın yeni bölümünde Lina, Nagihan hakkında demediğini bırakmadı.

Adada Deniz ve Seren Ay'la Nagihan hakkında konuşan Lina, Nagihan'ın bedenini eleştiren kötü yorumlar yaptı. Nagihan'ı sevmediğini belirten Lina ayrıca, Nagihan hakkında 'Hoşlanmıyorum, fiziğinden de hoşlanmıyorum. Her yerinden kas fırtlıyor, adem elması çıkmış' gibi sözler sarf etti.

Lina'nın bu sözlerini duyan Seren Ay, oyun öncesinde herkesin içinde Lina'yı ifşaladı. Lina, bu sözleri dile getirdiğini itiraf ederken Nagihan oturup ağlamaya başladı.

Taşacak Bu Deniz'in Şirin Furtuna'sı dizideki favori çiftini açıkladı.

Onedio'nun YouTube kanalına konuk olan Gamze Süner Atay, sosyal medyadan gelen soruları yanıtladı. Taşacak Bu Deniz seyircisi, Atay'ın dizideki çiftlerden favorisini merak etti. OrEl mi, İsFad mı yoksa EsDil mi sorusuna yanıt veren Gamze Süner Atay, İso ve Fadime'yi zaten shiplediğini açıklayıp favorisinin Esme ve Adil olduğunu açıkladı.

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
