Nursel Köse’den Veliaht Sonrası Çarpıcı Sözler: “Jönler Dönemi Bitti” Mesajı

Oyuncu, özellikle televizyon dünyasındaki değişen dinamiklere dikkat çekti. Bir dönem dizilerin belirli isimler üzerinden yürüdüğünü hatırlattı. Ancak bugün bu anlayışın büyük ölçüde değiştiğini dile getirdi.

Köse’ye göre artık bir projeyi ayakta tutan en önemli unsur ekip uyumu. Tek bir oyuncunun bütün yükü taşımasının mümkün olmadığını açıkça ifade etti. “Jönler dönemi bitti” sözleriyle bu değişimi özetledi. Açıklaması kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.