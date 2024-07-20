Uygun Fiyatlarıyla Bildiğimiz Kaş'ın Son Halini Anlatarak Yüreğimizi Sızlatan Kullanıcı
Uygun Fiyatlarıyla Bildiğimiz Kaş'ın Son Halini Anlatarak Yüreğimizi Sızlatan Kullanıcı
Yunan Adaları'nın kapıda vize uygulamasının başlamasıyla, tatil planı yapanlar resmen akın etti. Haliyle sosyal medyada neden Yunanistan'ı tercih ettiğini söyleyen pek çok kişi gördük. Alım gücünün düşmesi, tatil beldelerinde her şeyin uçuk fiyatlara satılması...
Son olarak Belit Erşahin isimli sosyal medya kullanıcısı, uygun fiyatlarla bilinen Kaş'ın da eski tadının kalmadığını söyledi.
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Tatil sezonu açıldı açılmasına ancak ağız tadıyla bir tatil yapabilen yok.
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Sezonun en yoğun olduğu dönemlerde bile, restoranlar, oteller, plajlar boş kaldı.
Belit Erşahin isimli bir sosyal medya kullanıcısı, çok sık gittiği Kaş'ın son durumunu paylaştı.
"Ana çarşıda kalabalık var ama alışveriş eden çok az. "
"Ülkedeki Beyaz Yaka’nın alım gücünün içinden geçmişler. Son kale de düşmüş."
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Diğer kullanıcılardan da hem Kaş'ın hem de diğer tatil beldelerinin durumunu onaylayan yorumlar geldi.
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