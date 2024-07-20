Uygun Fiyatlarıyla Bildiğimiz Kaş'ın Son Halini Anlatarak Yüreğimizi Sızlatan Kullanıcı

Yunan Adaları'nın kapıda vize uygulamasının başlamasıyla, tatil planı yapanlar resmen akın etti. Haliyle sosyal medyada neden Yunanistan'ı tercih ettiğini söyleyen pek çok kişi gördük. Alım gücünün düşmesi, tatil beldelerinde her şeyin uçuk fiyatlara satılması...

Son olarak Belit Erşahin isimli sosyal medya kullanıcısı, uygun fiyatlarla bilinen Kaş'ın da eski tadının kalmadığını söyledi.

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