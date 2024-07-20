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Uygun Fiyatlarıyla Bildiğimiz Kaş'ın Son Halini Anlatarak Yüreğimizi Sızlatan Kullanıcı

Uygun Fiyatlarıyla Bildiğimiz Kaş'ın Son Halini Anlatarak Yüreğimizi Sızlatan Kullanıcı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.07.2024 - 00:13

Yunan Adaları'nın kapıda vize uygulamasının başlamasıyla, tatil planı yapanlar resmen akın etti. Haliyle sosyal medyada neden Yunanistan'ı tercih ettiğini söyleyen pek çok kişi gördük. Alım gücünün düşmesi, tatil beldelerinde her şeyin uçuk fiyatlara satılması...

Son olarak Belit Erşahin isimli sosyal medya kullanıcısı, uygun fiyatlarla bilinen Kaş'ın da eski tadının kalmadığını söyledi.

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Tatil sezonu açıldı açılmasına ancak ağız tadıyla bir tatil yapabilen yok.

Tatil sezonu açıldı açılmasına ancak ağız tadıyla bir tatil yapabilen yok.

Ülkemizin cennet köşeleri Bodrum, Çeşme, Alaçatı bu sene resmen boş kaldı. Daha doğrusu, Türk turistler açısından boş kaldı. Kendi ülkemizin vatandaşı, kendi ülkesinde tatile gidemez oldu.

Sezonun en yoğun olduğu dönemlerde bile, restoranlar, oteller, plajlar boş kaldı.

Sezonun en yoğun olduğu dönemlerde bile, restoranlar, oteller, plajlar boş kaldı.

İç pazarda yüzde 20'den fazla daralma olduğu söylenirken, Bodrum otel fiyatlarında yüzde 50'ye yakın indirime gidildi. Fakat vatandaşlarımız, uygun fiyatları sebebiyle Yunanistan'ı tercih etmeye devam ediyor.

Öyle ki bu akım, yabancı medyaların bile dikkatini çekiyor.

Belit Erşahin isimli bir sosyal medya kullanıcısı, çok sık gittiği Kaş'ın son durumunu paylaştı.

Belit Erşahin isimli bir sosyal medya kullanıcısı, çok sık gittiği Kaş'ın son durumunu paylaştı.
x.com

"Ana çarşıda kalabalık var ama alışveriş eden çok az. "

"Ana çarşıda kalabalık var ama alışveriş eden çok az. "
x.com

"Ülkedeki Beyaz Yaka’nın alım gücünün içinden geçmişler. Son kale de düşmüş."

"Ülkedeki Beyaz Yaka’nın alım gücünün içinden geçmişler. Son kale de düşmüş."
x.com
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Diğer kullanıcılardan da hem Kaş'ın hem de diğer tatil beldelerinin durumunu onaylayan yorumlar geldi.

Diğer kullanıcılardan da hem Kaş'ın hem de diğer tatil beldelerinin durumunu onaylayan yorumlar geldi.
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