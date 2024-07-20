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Vizesiz Yunanistan Tatili Bloomberg’in de Gözünden Kaçmadı: “Türkler Yunanistan’a Akın Ediyor”

Vizesiz Yunanistan Tatili Bloomberg’in de Gözünden Kaçmadı: “Türkler Yunanistan’a Akın Ediyor”

Yunan Adaları
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.07.2024 - 13:43

Yunan Adaları’na yeniden başlayan kapıda vize uygulamasıyla birlikte çok sayıda Türk vatandaşı tatil tercihini Yunanistan’dan yana kullandı. Bloomberg, “Türkler Yunanistan’a akın ediyor” dedi ve çok fazla sayıda yurt dışına gidişin sebebi olarak otel ve işletmelerdeki yüzde 90’lık zam oranını gösterdi.

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Türkiye’nin dünyaca ünlü Bodrum, Çeşme ve Alaçatı gibi ünlü tatil bölgeleri, bu sene Türk turistlerden mahrum kaldı. Sebep ise sürekli artan fiyatlar oldu.

Türkiye’nin dünyaca ünlü Bodrum, Çeşme ve Alaçatı gibi ünlü tatil bölgeleri, bu sene Türk turistlerden mahrum kaldı. Sebep ise sürekli artan fiyatlar oldu.

Gazete Oksijen’in Bloomberg’ten aktardığına göre; Türkiye'nin bazı tatil beldelerindeki restoranlar, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönmede boş kaldı.

Gazete Oksijen’in Bloomberg’ten aktardığına göre; Türkiye'nin bazı tatil beldelerindeki restoranlar, turizm sezonunun en yoğun olduğu dönmede boş kaldı.

Kaynak

Fiyatlara öfkelenen vatandaşlar sosyal medyada Bodrum'da beş kişilik yiyecek ve içecek için 640 dolar ve Çeşme'de beş top dondurma için 30 dolarlık fişleri paylaşıyor.

Fiyatlara öfkelenen vatandaşlar sosyal medyada Bodrum'da beş kişilik yiyecek ve içecek için 640 dolar ve Çeşme'de beş top dondurma için 30 dolarlık fişleri paylaşıyor.

Bu sırada sadece birkaç kilometre ötedeki Yunan adalarında bulunan Türkler, kendi ülkelerindeki fiyatlardan çok daha azını ödemekle övünüyorlar.

Bu sırada sadece birkaç kilometre ötedeki Yunan adalarında bulunan Türkler, kendi ülkelerindeki fiyatlardan çok daha azını ödemekle övünüyorlar.

Yunanistan'ı düzenli olarak ziyaret eden emekli Türk bankacı Murat Yavuz, “Burada hizmet ve ürün kalitesinin yanı sıra fiyatlar arasında da büyük fark var. Türkiye’deki restoranlar fiyatları yükseltmek için enflasyonu bahane olarak kullandılar” dedi

Yunanistan'ı düzenli olarak ziyaret eden emekli Türk bankacı Murat Yavuz, “Burada hizmet ve ürün kalitesinin yanı sıra fiyatlar arasında da büyük fark var. Türkiye’deki restoranlar fiyatları yükseltmek için enflasyonu bahane olarak kullandılar” dedi
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Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yöneticisi Kıvanç Meriç Euronews'e verdiği röportajda Türk lirasının aşırı değerlenmesine atıfta bulunarak “Fiyat avantajımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.. Meriç, 2023'te 40 bin kişinin gittiği Yunan adası Samos'a bu yıl 150 bin kadar Türk'ün gitmesini beklediğini söyledi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yöneticisi Kıvanç Meriç Euronews'e verdiği röportajda Türk lirasının aşırı değerlenmesine atıfta bulunarak “Fiyat avantajımızı kaybettik” ifadelerini kullandı.. Meriç, 2023'te 40 bin kişinin gittiği Yunan adası Samos'a bu yıl 150 bin kadar Türk'ün gitmesini beklediğini söyledi.

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