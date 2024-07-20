Vizesiz Yunanistan Tatili Bloomberg’in de Gözünden Kaçmadı: “Türkler Yunanistan’a Akın Ediyor”

Yunan Adaları’na yeniden başlayan kapıda vize uygulamasıyla birlikte çok sayıda Türk vatandaşı tatil tercihini Yunanistan’dan yana kullandı. Bloomberg, “Türkler Yunanistan’a akın ediyor” dedi ve çok fazla sayıda yurt dışına gidişin sebebi olarak otel ve işletmelerdeki yüzde 90’lık zam oranını gösterdi.