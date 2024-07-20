Muğla Bodrum’da Yaşananlar: İş Kaybı Yüzde 45’i Buldu
Muğla Bodrum’da Yaşananlar: İş Kaybı Yüzde 45’i Buldu
Her yaz döneminde pahalılıkla gündeme gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene işler gerçek anlamda kötü gidiyor. Sezonun ortası gelirken, işletmelerde ve otellerdeki doluluk oranı istenilen seviyeye ulaşmadı. Yabancı turist sayısında artış yaşanırken, iç pazardaki kayıp ise geçen yıla göre yüzde 20 olarak görülüyor. Bodrum’da bu sene yaşanan iş kaybının oranının ise yüzde 45’i bulduğu belirtiliyor.
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Türkiye’nin hatta dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olarak görülen Muğla’nın Bodrum ilçesi son günlerde yaşanan turist kaybı ile sık sık gündeme geliyor.
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Gazete Duvar’dan Selçuk Arslan’ın haberine göre; ünlü tatil bölgesinde yaşanan iş kaybı yüzde 45’i buldu.
Geçen yılın aynı dönemine göre, Bodrum’da dış pazarda yüzde 11'lik artış olmasına rağmen, iç pazarda ise yüzde 20'lik daralma yaşanıyor.
Aqua Resturant işletmecisi Medeni Özbilir, “Bodrum düzeyinde genel bir sorun yaşanmakta. Esnaf iş yapamıyor, oteller boş, ciddi manada bu sene bir sorun görünüyor. Toparlar mı, onu da bilmiyorum. Geçen seneye oranla yüzde 45’lik üşüş var. Esnaf arkadaşlarımızla görüştüğümüzde kesinlikle inanılmaz bir düşüşün olduğunu anlatıyorlar. Yemeğe gelen misafirler Bodrum’un pahalı olduğunu ifade ediyor. Türkiye artık pahalı bir ülke oldu. Yiyecek ve içeceğin pahalı olduğu bir ülke konumuna geldi. İnsanlar daha çok evinde kalmayı tercih ediyor” diye konuştu.
Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz düşüşün ilk kez olmadığını ve geçen senenin aynı döneminde de yaşandığına dikkat çekerek işlerin yakında düzeleceğini ve daha fazla turistin geleceğini ifade etti.
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Dengiz ayrıca medyadaki “Bodrum çok pahalı” algısının adaletsiz olduğunu sözlerini ekledi.
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