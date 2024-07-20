Muğla Bodrum’da Yaşananlar: İş Kaybı Yüzde 45’i Buldu

Her yaz döneminde pahalılıkla gündeme gelen Muğla’nın Bodrum ilçesinde bu sene işler gerçek anlamda kötü gidiyor. Sezonun ortası gelirken, işletmelerde ve otellerdeki doluluk oranı istenilen seviyeye ulaşmadı. Yabancı turist sayısında artış yaşanırken, iç pazardaki kayıp ise geçen yıla göre yüzde 20 olarak görülüyor. Bodrum’da bu sene yaşanan iş kaybının oranının ise yüzde 45’i bulduğu belirtiliyor.