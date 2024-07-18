Vizesiz Yunan Adaları, Bodrum Otelleri Fiyatlarında Geri Adım Attırdı: Bodrum Otellerinde Fiyatlar Düştü!
Vizesiz Yunan Adaları, Bodrum Otelleri Fiyatlarında Geri Adım Attırdı: Bodrum Otellerinde Fiyatlar Düştü!
Muğla’nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da otellerin fiyat indirimine gittiğini söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir, 'Özellikle temmuzun ikinci yarısından başlayarak, ağustosun ilk iki haftası dahil yüzde 50'lere yakın indirim yapan otellerimiz var. Pahalı satamadıkları için indirime gidildi' dedi.
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Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da oteller temmuz ortası itibariyle indirime gitti.
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İç pazarda yüzde 20'den fazla daralma olduğunu söyleyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Bodrum Bölge Temsil Kurulu Başkanı Mustafa Demir şu ifadeleri kullandı:
Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:
Günübirlik tekne turlarında talebin yüzde 100'e ulaştığını söyleyen Kumbahçe Tekneciler Kooperatif Başkanı Vahap Özkan, "Bodrum'da bir algı yapıldı. 'Lahmacun bin lira, 2 bin lira. Çok pahalı' dediler. İnsanlar artık bunlardan sıkıldı. Bodrum'da günlük tekne turu 600 lira, ortalama 6-7 saat tur yapıyoruz ve yemeğimizi veriyoruz. Her koyda 1 saat yüzüyorsunuz ve sadece 600 lira. Bana göre Türkiye'nin en ucuz yeri Bodrum. Haziranda Avrupa Kupası maçlarından dolayı Avrupa pazarında bir azalma vardı. Şu anda gelmeye başladılar ve doluluk oranımız son 1 haftada yüzde 100'e çıktı. Yerli turist Bodrum'u seviyor ve geliyor. Televizyonda sürekli algı yaparak, Bodrum'u kötüleyerek bir yere varamazsınız. Gerçekten suiistimal eden esnafımız var. Bodrum boş gibi gösteriyorlar, Bodrum dolu" dedi.
Kumbahçe sahilinde 25 yıldır restoran işletmeciliği yapan Ali Akgünel ise "Fiyatlarımız belli, müşterilerimiz geldiğinde direkt fiyatlara bakabilir. Şehir merkezinde lahmacun 100 lira bizde 150 lira. Sahil kenarındasın, Türkbükü'nde sosyete olduğu için bu fiyat bin lira. İnsanlar geliyor fiyatlara bakıyor, iş yok. Fiyatlar yüksek, ona göre fiyat yazıyoruz. Yalan yanlış haberler bizi etkiliyor. Bodrum'da her bütçeye uygun tatil var. Kalamar-karides bizde 500 lira, bir balık 400 lira. Bu çok mu? Böyle giderse buraya kimse gelmez, Bodrum'u bitirdiler. Bodrum en güzel yerlerden biri" ifadelerini kullandı.
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Restoran işletmecisi Feyzullah Çicek de "Yerli turist bayramda Bodrum'u 10 gün hareketlendirdi. Şu anda bomboş, insanlar Yunan adalarına gidiyor. Kasaptan eti pahalı alınca kaç paraya satacağız? 20 personel var, kira var, enerji maliyetleri var. Fiyatlarda indirim yapamayız. Şu an kurtardığı fiyatlar böyle. Fiyatlar zaten dip fiyat. Bir müşteri levrek, çipura yanına salatasını yiyorsa 250-300 lira arasında bir para ödüyor" dedi.
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