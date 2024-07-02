Ne Alaçatı, Ne Bodrum: İstanbul'a 2 Saat Uzaklıktaki Ağva Tatilciler İçin Adeta Cennet!
Ne Alaçatı, Ne Bodrum: İstanbul'a 2 Saat Uzaklıktaki Ağva Tatilciler İçin Adeta Cennet!
Yaz geldi, uzak yerlere tatile gitmek istemeyenler hem denizi güzel, hem sakin, hem de yakın bir yer arıyor. Tam da bu noktada İstanbul ve çevresindeki illerde oturanlar için mükemmel bir alternatif bulunuyor: Ağva. Buyrun Ağva'nın güzelliklerine birlikte göz atalım.
Hem ''Çok uzaklaşmayayım'' hem de ''Temiz ve güzel bir yer olsun'' diyenler için Ağva tam bir cennet.
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