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Ne Alaçatı, Ne Bodrum: İstanbul'a 2 Saat Uzaklıktaki Ağva Tatilciler İçin Adeta Cennet!

Ne Alaçatı, Ne Bodrum: İstanbul'a 2 Saat Uzaklıktaki Ağva Tatilciler İçin Adeta Cennet!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
02.07.2024 - 14:54 Son Güncelleme: 02.07.2024 - 15:00

Yaz geldi, uzak yerlere tatile gitmek istemeyenler hem denizi güzel, hem sakin, hem de yakın bir yer arıyor. Tam da bu noktada İstanbul ve çevresindeki illerde oturanlar için mükemmel bir alternatif bulunuyor: Ağva. Buyrun Ağva'nın güzelliklerine birlikte göz atalım.

Hem ''Çok uzaklaşmayayım'' hem de ''Temiz ve güzel bir yer olsun'' diyenler için Ağva tam bir cennet.

Hem ''Çok uzaklaşmayayım'' hem de ''Temiz ve güzel bir yer olsun'' diyenler için Ağva tam bir cennet.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Şile ilçesinde yer alan Ağva, tatilcilere temiz plajları, büyüleyici doğası ve butik otelleriyle tadına doyulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Marmara Bölgesi'nde İstanbul'un Şile ilçesinde yer alan Ağva, tatilcilere temiz plajları, büyüleyici doğası ve butik otelleriyle tadına doyulmaz bir tatil imkanı sunuyor.

Ağava'ya gelmek isteyenler İstanbul'dan kalkan otobüslerle de, kendi aracıyla da rahatlıkla ulaşabilir.

Ağava'ya gelmek isteyenler İstanbul'dan kalkan otobüslerle de, kendi aracıyla da rahatlıkla ulaşabilir.

Bölgede gezilecek yerler arasında; Göksu Nehri,

Bölgede gezilecek yerler arasında; Göksu Nehri,

Yeşilçay Deresi,

Yeşilçay Deresi,

Şile'nin merkezine çok yakın mesafede özellikle kahvaltı yapmak için ideal bir yer olan Saklıgöl,

Şile'nin merkezine çok yakın mesafede özellikle kahvaltı yapmak için ideal bir yer olan Saklıgöl,

Kilimli Koyu,

Kilimli Koyu,

Gürlek Mağarası,

Gürlek Mağarası,

Kadırga Koyu gibi yerler bulunuyor.

Kadırga Koyu gibi yerler bulunuyor.

Denize girmek isteyenler için de ücretsiz Ağva Halk Plajı,

Denize girmek isteyenler için de ücretsiz Ağva Halk Plajı,

Karacaköy Plajı,

Karacaköy Plajı,

Dündar Koyu,

Dündar Koyu,

Kamp da yapabileceğiniz Zeus Koyu bulunuyor.

Kamp da yapabileceğiniz Zeus Koyu bulunuyor.

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