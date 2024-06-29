Tarih, Mimari ve Doğa Bir Arada: Türkiye’nin En Güzel Yürüyüş Rotaları

Karadeniz’in yemyeşil yaylalarında ve tertemiz havasında doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için bir diğer rota Trans Kaçkar yani Kaçkar Dağları trekking parkuru. Dünyada bitki örtüsü açısından en zengin yerlerinden biri olmasının yanı sıra buzul gölleri, kayalıkların içine gizlenmiş manastır ve kaleleri ile rota yürüyüş yapan herkesi adeta büyülüyor. Yaklaşık olarak 4 bin metre yüksekliğe kadar uzanabilen parkur Hopa’dan başlayıp; Artvin, Yusufeli, Barhal, Amanesket Yaylası, Karagöl, Satibe Sırtı, Olgunlar Yaylası, Nastaf Yaylası ve Dilberdüzü Ana Kamp alanından Kaçkar Dağları’nın zirvesine kadar ilerlemekte.