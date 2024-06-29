Tarih, Mimari ve Doğa Bir Arada: Türkiye’nin En Güzel Yürüyüş Rotaları
Tarih, Mimari ve Doğa Bir Arada: Türkiye’nin En Güzel Yürüyüş Rotaları
Arabayla giderken asla göremeyeceğiniz güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? Türkiye’nin dört bir yanından sizi heyecanlandıracak yürüyüş yolları mimarisi, tarihi, doğal güzellikleriyle tanışmak istiyorsanız bu yazı tam size göre! Frig Yolu’ndan Kaz Dağları Rotası’na; Karia Yolu'ndan Likya Yolu’na Türkiye’nin doğayla bir bütün ve güzelliğine paha biçilemez yürüyüş rotalarını gelin birlikte keşfedelim.
1. Likya Yolu
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