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Tarih, Mimari ve Doğa Bir Arada: Türkiye’nin En Güzel Yürüyüş Rotaları

Tarih, Mimari ve Doğa Bir Arada: Türkiye’nin En Güzel Yürüyüş Rotaları

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 12:01

Arabayla giderken asla göremeyeceğiniz güzellikleri keşfetmeye ne dersiniz? Türkiye’nin dört bir yanından sizi heyecanlandıracak yürüyüş yolları mimarisi, tarihi, doğal güzellikleriyle tanışmak istiyorsanız bu yazı tam size göre!  Frig Yolu’ndan Kaz Dağları Rotası’na; Karia Yolu'ndan Likya Yolu’na Türkiye’nin doğayla bir bütün ve güzelliğine paha biçilemez yürüyüş rotalarını gelin birlikte keşfedelim.

Kaynak

1. Likya Yolu

1. Likya Yolu

Türkiye’nin en güzel ve uzun yürüyüş parkurlarından olan, doğa ile başbaşa kalabileceğiniz ve antik kentlerle çevrili Likya Yolu 555 km uzunluğunda. Rota Fethiye’ye bağlı Ovacık (Hisarönü)’dan başlayıp Antalya Gelikbayırı Köyü’nde sonra eren rota adını da Likyalılardan alıyor. Likya Birliği’nin en önemli merkezlerini kapsayan Likya Yolu Batı, Orta, Doğu Likya yolu olmak üzere toplamda 30’a yakın parkur içermekte. Kelebekler Vadisi, Fethiye, Kaş, Ölüdeniz, Kabak Koyu, Kalkan, Kekova, Olimpos Dağı, Demre, Patara, Çıralı ve Göynük Kanyonu gibi muhteşem noktalardan geçen Likya Yolu boyunca 20’den fazla antik kenti de ziyaret edebilirsiniz. Yol boyunca Grande Randonnée işaret sistemiyle belirlenen parkurlardaki çizgilere dikkat etmeyi unutmayın.

2. Hitit Yolu

2. Hitit Yolu

Döneminin en güçlü devleti olan Hititler’in antik kentleri Alacahöyük, Hattuşa ve Şapinuva‘nın bulunduğu Hitit Yolu eski kervan ve göç yollarının güzergahını kapsamakta. Alternatif güzergâhlarıyla birlikte 385 kilometreyi bulan yürüyüş yolu ve 406 kilometre olan bisiklet rotası doğa tutkunları için heyecan verici olan Hitit Yolu’nda günübirlik ve uzun süreli parkur alternatifler içeriyor. Alacahöyük-Kalehisar-Mahmudiye; Çatak-Sultanköy-Kızılhamza Göleti; İbikçam-Boğazkale-Hattuşa; İncesu-Kanyon-Kale; Karakaya-Alacahöyük ve Şapinuva-İncesu Kanyonu rotaları bulunan Hitit yolunun uzun parkuru olan Alacahöyük-Boğazkale 32 km uzunluğunda ve Yazılıkaya-Boğazkale Göleti-Hattuşa parkuru ise 23 km uzunluğundadır.

3. Kaz Dağları

3. Kaz Dağları

Yemyeşil ormanlarının tertemiz oksijeniyle bir sığınak gibi özgünlüğünü koruyan köyleriyle Kaz Dağları rotası doğaseverleri, şehirden uzaklaşmak isteyenlerin en tercih ettiği yürüyüş rotalarından. Edremit’ten Sarıkız’a kadar 21 bin hektarlık alanı kapsayan Kaz Dağları Milli Parkı ile doğayı ve kendinizi yeniden keşfedeceksiniz. Kolay yürüyüş rotaları için Yayla – Ayı Deresi Parkuru, iki aşamadan oluşan Şahindere Parkurları, orta zorluk derecesi isteyenler Tozlu-Çeyizdere Parkuru tercih edilebilir. Zorlu parkurları seviyorsanız Tahtakuşlar-Kapaklı-Dumanlı-Tavşanoynağı-Sarıkız Tepe rotası sizi bekliyor.

4. Çamlıhemşin Yayla Yolu

4. Çamlıhemşin Yayla Yolu

Anlatmaya kelimelerin yetmediği Karadeniz yaylalarında kendinize farklı onlarca rota belirleyebilirsiniz. Çamlıhemşinin yaylalarını kapsayan bir yürüyüş rotası yaklaşık 1 hafta sürebilir. Yemyeşil tepeleri ve güzelim köyleri keşfedeceğiniz, günlük 3-4 saatlik yürüyüşleri kapsayan rota bazı zamanlar zorlayıcı olabiliyor. Pokut Yaylası, Trovit, Sal Yaylası, Samistal ve Hazindak Yaylaları; Karunç ve Elevit gibi keşfedilmeyi bekleyen muhteşem yaylalar sizi bekliyor.

5. Frig Yolu

5. Frig Yolu

Geçmişte Friglerin yaşadığı; günümüzde Ankara, Afyonkarahisar, Eskişehir ve Kütahya arasındaki bölgeyi içine alan Frig Yolu günümüzde hala antik kalıntılarını kapsayan rotalarıyla yürüyüş sevenleri bekliyor. Tek hat üzerinde ilerlemeyen Frig Yolu’nun 3 farklı parkuru bulunmakta. Friglerin dini merkezi olarak kabul edilen Midas şehrinde kesişen yolların toplam uzunluğu 506 km olan rotalar ise şöyle:

  • Seydiler-Yazılıkaya (Afyonkarahisar) Rotası 140 km uzunluğunda. 

  • Yenice – Yazılıkaya (Kütahya) Rotası 147 km uzunluğunda.

  • Yazılıkaya-Gordion (Eskişehir-Ankara) Rotası 219 km uzunluğunda.

6. Efes - Mimas Yolu

6. Efes - Mimas Yolu

709 km uzunluğuyla Efes - Mimas Yolu her adımınızda sizi etkileyici deneyimlere gebe bir yürüyüş yolu… Selçuk‘tan başlayan ve tarihteki adı Mimas olan Karaburun‘da sona eren rota Urla, Karaburun, Seferihisar, Çeşme, Güzelbahçe, Menderes ve Selçuk ilçelerini kapsıyor. Rota üzerinde İyonya Uygarlığı’na ait Ephesus (Efes-Selçuk), Kolophon (Değirmendere-Menderes), Lebedos (Ürkmez-Seferihisar), Teos (Sığacık-Seferihisar), Klazomenai (İskele-Urla), Erythrai (Ildırı-Çeşme) ve Phokaia (Foça) antik kentleri bulunuyor.

7. Kaçkar Dağı

7. Kaçkar Dağı

Karadeniz’in yemyeşil yaylalarında ve tertemiz havasında doğa yürüyüşü yapmak isteyenler için bir diğer rota Trans Kaçkar yani Kaçkar Dağları trekking parkuru. Dünyada bitki örtüsü açısından en zengin yerlerinden biri olmasının yanı sıra buzul gölleri, kayalıkların içine gizlenmiş manastır ve kaleleri ile rota yürüyüş yapan herkesi adeta büyülüyor. Yaklaşık olarak 4 bin metre yüksekliğe kadar uzanabilen parkur Hopa’dan başlayıp; Artvin, Yusufeli, Barhal, Amanesket Yaylası, Karagöl, Satibe Sırtı, Olgunlar Yaylası, Nastaf Yaylası ve Dilberdüzü Ana Kamp alanından Kaçkar Dağları’nın zirvesine kadar ilerlemekte.

8. Kapadokya

8. Kapadokya

Bir diğer popüler yürüyüş noktası da Kapadokya’dır. Kapadokya’nın eşsiz kaya oluşumları ve peri bacaları arasında yapabileceğiniz yürüyüş rotaları oldukça popüler ve keyif verici…  Özellikle Göreme – Çavuşin Köyü, Kızılçukur vadisi, Ihlara Vadisi, Aşıklar Vadisi, Güvercinlik Vadisi, gibi vadilerde yürüyerek etrafı keşfedebilirsiniz.

9. Bozcaada

9. Bozcaada

Ege ve Çanakkale’nin incisi Bozcaada sadece bağ rotalarıyla değil harika yürüyüş rotaları ile de ünlüdür. Bozcaadanın doğal güzellikleri ve şarap bağlarının muhteşem manzarası eşliğinde yapacağınız yürüyüşler size keyifli ve huzurlu verici bir deneyim sunuyor. Bozcaada’da uzunluğu 2-4 km arasında parkurlarla güzel yürüyüşler yapabilirsiniz.

10. Karia Yolu

10. Karia Yolu

Türkiye’nin en uzun yürüyüş rotası olarak ünlü olan Karia Yolu, National Geographic tarafından 2021 yılında gezilebilecek en iyi 35 yerin arasında yerini aldı. Antik Karya Bölgesi’nde yer alan Karya Yolu, Muğla ilinden başlayıp Aydın iline kadar uzanan yaklaşık 800 km’lik bir rota sunar. Karia yolu size  tarihi kalıntıların ve doğal güzelliklerin bir arada bulundurarak ziyaretçilerine zengin kültürel miras sunuyor. deneyim sunar.

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