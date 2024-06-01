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Her Adımda Keyif Alacağınız İstanbul ve Yakınındaki En Güzel Trekking Rotaları

Her Adımda Keyif Alacağınız İstanbul ve Yakınındaki En Güzel Trekking Rotaları

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Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
01.06.2024 - 09:01

Doğa aşıklarının en sevdiği trekking özellikle hafta sonlarının en sevilen aktivitelerden. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayanlar için doğayla bir arada olma etkinliklerinden biri olan trekking; hem yeni insanlar tanıyıp hem de spor yapmak için mükemmel bir seçenek. Çantanız, ayakkabınız  ve batonunuz hazırsa haydi yola çıkalım!

Kaynak: https://www.enuygun.com/bilgi/istanbu...

1. Polonezköy - İstanbul

1. Polonezköy - İstanbul

İlk rotamız Polonezköy… İstanbul Anadolu Yakası’nda yer alan bölgede köy yolu, doğa yürüyüşü parkuru, orman içi gibi pek çok rota seçeneği bulunan Polonezköy  trekking sonrası açlığınızı gidermek için köy merkezinde bulunan şahane kahvaltıcılarda veya mangal mekanlarında gidebilirsiniz.

2. Ballıkayalar - Kocaeli

2. Ballıkayalar - Kocaeli

Ballıkayalar Tabiat Parkı hem kamp hem trekking hem de tırmanış için ideal başka bir alan. Tabiat parkına girdiğinde ilk önce piknik yerleri daha sonra kanyonun güzeliği sizi karşılayacak. Trekking için başlangıç-orta seviye için uygun parkurları bulunan Ballıkayalar Tabiat Parkında yer alan doğal havuz ve şelale ise trekking yapmayı daha da keyifli hale getiriyor.

3. Sülüklü Göl - Bolu

3. Sülüklü Göl - Bolu

Sülüklü Göl Tabiat Parkı Bolu Mudurnu'ya 50 km uzaklıkta bulunuyor. 300 yıl önce heyelan sonucu oluşan göl koruma altında ve hala! el değmemiş bir güzelliğe sahip. Göle adını veren sülükler ise maalesef gölde bulunmamakta. 6 hektar alanı olan göl, özellikle yaz aylarında doğa severler ve trekking için keyifli vakit geçirme imkanı sunuyor.

4. Uçmakdere - Tekirdağ

4. Uçmakdere - Tekirdağ

Doğa sporları denilince Marmara Bölgesi’ndeki akla gelen yerlerden olan Uçmakdere, hafta sonu kaçamakları ve trekking severler için tercih edilen bir yer. İstanbul’a 170 km uzaklıkta bulunan Uçmakdere aslında eski bir Rum köyü. Ayrıca kamp, bisiklet ve yamaç paraşütü gibi yapabileceğiniz aktivitelerin de olduğu bölgede bulunan yürüyüş rotası zorluğu orta seviyede.

5. Belgrad Ormanı - İstanbul

5. Belgrad Ormanı - İstanbul

Belgrad Ormanı hem İstanbul’da oluşu hem ulaşımın hem de parkurların kolaylığı sebebiyle çocuklu aileler tarafından en çok tercih edilen rotalardan. Hafta sonları ne kadar kalabalık olsa da ormanın genişliği sebebiyle yürüyüş parkurlarında boşluk bulabilirsiniz.

6. Beşkayalar - Kocaeli

6. Beşkayalar - Kocaeli

Beşkayalar Tabiat Parkı özellikle tatillerde ve hafta sonları doğa severler tarafından ziyaret edilen bir başka trekking rotası… Kolay-orta seviyesi bulunan trekking parkuru yaklaşık 15 km uzunluğunda. Yuvacık Barajı ile Aytepe arasında yer alan rotaya dilediğiniz taraftan başlayabilirsiniz.

7. Erikli Yaylası - Yalova

7. Erikli Yaylası - Yalova

Erikli Yaylası, Yalova’nın Çınarcık i Teşvikiye Köyü’nün 6 km yukarısında bulunan, doğaseverlerin her mevsim uğradığı Erikli Yaylası’nın denizden yüksekliği 600 metre… Erikli Yaylasının birçok çeşit ağacın çevrelediği bir yürüyüş parkuru bulunmakta ve yürüyüş parkurunun en önemli özelliği pek çok şelalenin bulunması. Erikli Deresi’ni takiben yürümeye başladığınızda, doğanın içine gizlenmiş bu harika şelaleleri keşfederken zamanın nasıl geçtiğini anlamayacaksınız.

8. Çilingoz - İstanbul

8. Çilingoz - İstanbul

İstanbul Çatalca’da bulunan Çilingoz Tabiat Parkı İstanbul’da olsa da çok bilinmeyen trekking rotalarından biri. Ormanlık alanda bulunan parkur yaklaşık 10 km uzunluğunda… Parkur boyunca da irili ufaklı dereleri ve şelaleleri görebilir, trekking sonrası serinlemek isterseniz Yalıköy Plajı sizi bekliyor.

9. Menekşe Yaylası - Kocaeli

9. Menekşe Yaylası - Kocaeli

Beşkayalar’ın ana rotasından farklı rotalara da sahip olan, Başiskele ilçesinde yer alan Menekşe Yaylası yürüyüşü severim ama çok zorlanmasın diyenler için kolay seviyeye parkurları ve bol oksijenli dağ havası ile oldukça seviliyor. Karadeniz yaylalarını anımsatan manzaralar eşliğinde yapılan bu yürüyüşü tek günde tamamlamak istemezseniz kamp yapabilirsiniz.

10. İğneada - Kırklareli

10. İğneada - Kırklareli

İstanbul’dan özel aracınızla yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuk sonunda ulaşabileceğiniz İğneada Longoz Ormanları rehberli trekking turlarıyla oldukça ideal bir rota. “Cennet gibi” ormanlık alanın el değmemiş durumda olduğu için kaybolmak isteyeceksiniz. Bu yüzden alanı bilen bir rehber eşliğinde yürüyüş yapmanız yön duygusu zayıf olanlar için kurtarıcı bir durum.

11. Maşukiye - Kocaeli

11. Maşukiye - Kocaeli

Kartepe’nin eteklerinde bulunan Maşukiye birden çok yürüyüş parkuruna sahip bir diğer güzel rotamız. Dilerseniz kamp dilerseniz günübirlik piknik için tercih edebileceğiniz bölgeyi trekking için karlar eridikten sonra ziyaret etmelisiniz. Romantik bir ortama sahip Maşukiye’nin otelleri de bu romantizmden etkilenmiş. Kamp yapmak istemezseniz sana uygun doğa otellerinde de konaklayabilirsiniz.

12. Pürenli Yaylası - Düzce

12. Pürenli Yaylası - Düzce

Pürenli Yaylası, Düzce’nin Bolu-Mudurnu sınırı dolaylarında konumlanıyor. Yemyeşil dağlar, İsviçre’nin meşhur tepelerini hatırlatacak güzellikte. Hem kamp hem trekking yapabileceğin bölgeyi bahar aylarında doğanın uyanışını gözlemlemek için tercih edebilirsiniz. Orman içi parkurda yürüyüş yapmak yeterli gelmezse yakınlarda bulunan diğer yaylaları da ziyaret edebilirsiniz.

13. Küreklidere Şelalesi - Bursa

13. Küreklidere Şelalesi - Bursa

Orta zorluk derecesine sahip parkuruyla Küreklidere Şelalesine giden yol üstünde de büyüklü küçüklü şelalelerin bulunuyor. Bursa’nın turistik köyü Cumalıkızık tarafından başlayan rota kısa ama oldukça sevilen ve tercih edilen bir yol. Hazır buraya gelmişken Cumalıkızık Köyünü de ziyaret edebilirsiniz.

14. Kapıdağ Yarımadası - Balıkesir

14. Kapıdağ Yarımadası - Balıkesir

Erdek ve köylerini çevreleyen, bol deniz manzaralı ve yeşil bir trekking rotası olan  Kapıdağ Yarımadası düzgün yolları, koylarda denize girme imkanı, kamp yapmaya elverişli yerleri orta seviye yürüyüşçüler için en ideal rotalardan biri haline geliyor.

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