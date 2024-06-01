Her Adımda Keyif Alacağınız İstanbul ve Yakınındaki En Güzel Trekking Rotaları

Doğa aşıklarının en sevdiği trekking özellikle hafta sonlarının en sevilen aktivitelerden. İstanbul gibi metropol bir şehirde yaşayanlar için doğayla bir arada olma etkinliklerinden biri olan trekking; hem yeni insanlar tanıyıp hem de spor yapmak için mükemmel bir seçenek. Çantanız, ayakkabınız ve batonunuz hazırsa haydi yola çıkalım!