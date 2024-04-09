Adrenalin Patlaması Yaşamak İsteyenler İçin Dünyanın En Zorlayıcı Yürüyüş Yolları ve Parkurları

Güney Afrika’da bulunan ve ölüm oranı ile oldukça meşhur olan Drakensberg Traverse elbette listemizde yer alıyor. Öyle bir yürüyüş yolu düşünün ki bu rotada pek çok kişi ya ölümle yüzleşmiş ya da daha kötüsü hayatını maalesef kaybetmiş. Fakat yine de buranın kendine has garip bir popülerliği bulunuyor. Drakensberg Traverse’te yapacağınız doğa yürüyüşünde oldukça açıkta bulunan kayalara tırmanmanız ve çok da sağlam olmayan zincir merdivenler üzerinden geçmeniz gerekiyor. 220 kilometrelik bu yolu tamamlamak isteyenlerin 8 ila 12 gün arasında oldukça zorlu, uzun ve tehlikeli bir yürüyüş yapmaları gerekiyor.