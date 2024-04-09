Adrenalin Patlaması Yaşamak İsteyenler İçin Dünyanın En Zorlayıcı Yürüyüş Yolları ve Parkurları
Adrenalin Patlaması Yaşamak İsteyenler İçin Dünyanın En Zorlayıcı Yürüyüş Yolları ve Parkurları
Kaynak: https://blog.obilet.com/dunyanin-en-z...
Doğada zaman geçirmek kime iyi gelmez ki? Kamp kurmak ya da doğa yürüyüşü genellikle en sevilenler ama bu yazımızda güzel yürüyüş yollarını değil macera severler tehlikeli yolları ve parkurları yazdık. Sınır tanımayan bu yolculuklar nerelerde yapılıyor merak ediyorsanız buyurun yazının devamına…
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1. Half Dome, Yosemite Ulusal Parkı - Kaliforniya
2. West Coast Trail, Vancouver - Kanada
3. Huasan Dağı Yürüyüşü - Çin
4. Slovenian Dağ Yolu – Slovenya
5. Kilimanjaro Dağı – Tanzanya
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6. Petra Yolu – Ürdün
7. Kalalau Parkuru, Kauai - Hawaii
8. Pacaya Volkanı Tırmanışı - Guatemala
9. Kokoda Patikası - Papua Yeni Gine
10. El Caminito Del Rey - İspanya
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11. Drakensberg Traverse - Güney Afrika
12. Chadar Trek - Hindistan
13. Peek-a-boo Çukuru - ABD
14. Annapurna Rotası - Nepal
15. Kungsleden - İsveç
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