Gezginlerin ve Fotoğraf Tutkunlarının Aşık Olacağı Manzaraya Sahip En İyi Yerler

Eğer manzara ve doğa fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız ülkemize göre dünyanın en doğusunda konumlanan Yeni Zelanda’ya gitmek için daha ne bekliyorsunuz? Dünyanın tespit edilen en temiz içme suyu Nelson Gölleri Ulusal Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl, en temiz su dışında muhteşem bir görsel şölen de sunuyor. Hayvan fotoğraflarını çekmeyi sevenler de tercihi çünkü Yeni Zelanda dünyanın en küçük yunus türlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyada en fazla türde pengueni de yine Yeni Zelanda'da bulunuyor.