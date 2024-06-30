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Gezginlerin ve Fotoğraf Tutkunlarının Aşık Olacağı Manzaraya Sahip En İyi Yerler

Gezginlerin ve Fotoğraf Tutkunlarının Aşık Olacağı Manzaraya Sahip En İyi Yerler

Gezilecek Yerler
Yeter Şirin
Yeter Şirin - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 17:01

Bir gezgin seyahat etmek kadar fotoğraf çekmeyi de sever. Eğer siz de aynı düşüncede ve gittiği yerleri ölümsüz hale getirmeyi sevenlerdenseniz listemizdeki destinasyonlar tam size göre. Gelin dünyanın farklı yerlerinde en güzel manzaralı yerleri birlikte keşfe çıkalım.

Kaynak

1. Guilin – Yangshuo, Çin

1. Guilin – Yangshuo, Çin

Yüzyıllardır birçok sanatçıya ve gezgine ilham veren Guilin ve Yangshuo muhteşem karstik dağlarıyla etkileyici bir çarpıcı manzaralara sahip. Mükemmel fotoğraflık manzaralarının yanı sıra çeşitli etnik azınlıklara da ev sahipliği yapan bu topraklar ziyaretçilerine farklı ve renkli etnik kültürleri yakından tanıma fırsatı da veriyor. Karstik tepelerin arasında bulunan Guilin bu muazzam manzaraların gölgelenmemesi için maksimum 20 katlı binalarla çevrili olunmasına dikkat ediyor.

Dünyanın en güzel manzarası...

Dünyanın en güzel manzarası...

Guilin’e bağlı olan Yangshuo kasabası da en az Guilin kadar ünlü… “Dünyanın en güzel manzaralarına sahip Guilin ise, Yangshuo’nun manzarası Guilin’deki en güzel yer” sözünün karşılığını veren Yangshuo, nehirleri, yemyeşil tepeleri ve mağaraları ile dünyanın en etkileyici karstik manzarasına sahip…

2. Arizona, ABD

2. Arizona, ABD

Fotoğrafçıların hazinesi olan Arizona, çöl manzaraları, kanyonları ve kasabalarıyla buraya fotoğraf çekmeye gelenlerin başını döndürüyor. ABD’nin en bilinen ve dünyanın en çok fotoğraflanan yerlerinden biri olan Grand Canyon sonsuz bir manzarasıyla her köşesi ile birçok manzara sunuyor fotoğrafçılara… Gün doğumundan gün batımına kadar bu kızıl kayaların çarpıcı anlarını istediğiniz ölümsüzleştirebilirsiniz.

Parlayan kızıl kayalar

Parlayan kızıl kayalar

Güneş ışınlarının ilk anından öğle saatlerine kadar parladığı ve kızıl kayalıkları büyülediği Antelope Canyon, coşkun akan Havasu Falls, Kolorado Nehri’nin oluşturduğu bir kıvrım olan Horseshoe Bend fotoğrafçılara şahane kareler sunuyor. Kumtaşı oluşumlarıyla Monument Valley ve ABD’nin en güzel kasabalarından biri olan Sedona’yı da gelmişken mutlaka ziyaret etmenizi öneririz.

3. Skeleton Coast, Namibya

3. Skeleton Coast, Namibya

Namibya’nın kıyı şeridinin üçte biri olan, güzelliğiyle çıldırtan ve bir o kadar tehlikeli kıyısı Skeleton Coast güneyde Ugab Nehri’nden kuzeyde Angola sınırı olan Kunene Nehri’ne uzanmakta. 15. yüzyılda Portekiz denizciler tarafından keşfedilen, Benguela akıntısı ve dalgaları nedeniyle “Ölüm Sahili” olarak anılan destinasyon gerçekten ölümcül bir güzelliğin sahip!

El değmemiş sahil

El değmemiş sahil

Sayısız gemi enkazın, kaybedilen yaşamların, balina kemiklerinin bulunduğu sahil doğanın en el değmemiş haliyle, gri-çakıl ovaları, engebeli vahşi doğası, paslanmış gemi kalıntıları, çöl atıkları, kumulları ile fotoğraf tutkunları için heyecan verici bir başka destinasyon.

4. Serengeti, Tanzanya

4. Serengeti, Tanzanya

Dünya üzerindeki en etkileyici vahşi yaşam alanı neresi diye sorarsanız cevap belli, Serengeti! Serengeti ve komşusu Ngorongoro Krateri bugüne kadar yaptığınız yolculukları gölgede bırakacak bir etkileyici bir manzaraya sahip. Doğu Afrika’nın en büyüleyici manzaralarına tanık olmak için güneş doğmadan kalkıp sürekli değişen ve kendine hayran bırakan vahşi yaşamın izlerini gözlemleyebilirsiniz.

Benzersiz bir fotoğraf deneyimi

Benzersiz bir fotoğraf deneyimi

Zebra sürüsünü veya çalılar arasında duran bir aslanı veya kuşların göç zamanını fotoğraflamak kadar heyecan verici bir şey olabilir mi? Masai kasabasında yerlilerin yüzünde yansıyan doğal ışıkla bile benzersiz fotoğraf elde edebileceğiniz Serengeti’de ve Ngorongoro Krateri üzerinde değişen gökyüzü renklerine siz de şahit olabilirsiniz.

5. Patagonya, Şili

5. Patagonya, Şili

Dünyanın gerçekten bir ucu olan Şili Patagonyası bakir doğası ve sakinliğiyle ruhunuza, kalbinize, bedeninize çok iyi gelecek. Yeryüzünde böyle bir coğrafyanın olduğu için sevineceğiniz Patagonya’da her adımda yepyeni ve şaşırtıcı bir doğal zarafet sizi bekliyor olacak.

Masalsı ve ürkütücü bir manzara...

Masalsı ve ürkütücü bir manzara...

Vahşi ve etkileyici manzaralarıyla özellikle fotoğrafçılar için bir cennet olan Şili Patagonyası’nda kameranızı veya fotoğraf makinenizi bir dakika bile elinizden bırakmak istemeyeceksiniz. Turkuaz buzulları ve gölleri, heybetli dağları, gün doğumu ve gün batımında renk değiştiren kayaları, hayvan sürüleri ve And kültürü ile masalsı bir belgesele misafir olmaya hazır olun!

6. Lapland, İsveç

6. Lapland, İsveç

Söz konusu Lapland ise konu tabi ki Kuzey Işıkları… Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş’ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu gökyüzünde ortaya çıkan Kuzey Işıkları evrenin ne kadar büyüleyici olduğunu Lapland’da bir kez daha gözler önüne seriyor. Soğuk benim için sorun değil diyen her gezginin ve fotoğrafçının hayali olan Kuzey Işıkları için kutup bölgelerine yolculuk yapmak şart.

Benzersiz bir deneyim

Benzersiz bir deneyim

Kuzey Işıkları’nın bilimsel gerçekleri bir yana Sami kültürünü, benzersiz ekosistemini, hayvan türlerini ve bitki örtülerini görebileceğiniz bu maceradan geriye duvarlarınızı süsleyecek onlarca fotoğraf kalacak. Kuzey Işıklarını görüntülemek için Abisko Ulusal Parkı ideal bir destinasyon.

7. Cusco, Peru

7. Cusco, Peru

Güney Amerika’nın yüzölçümü bakımından 3. büyük ülkesi olan Peru, fotoğraf severler için bir başka bir cennet. Karşılıklı anlaşma sonucu 90 gün için vize uygulamayan Peru, İnka Uygarlığına başkentlik yapmış olması bile oraya fotoğraf çekmeye gitmek için en büyük sebeplerden! Özellikle başkent olmasa da tarihsel özellikleriyle Cusco şehri Lima’ya göre size daha iyi fotoğraf karesi vadediyor.

Güneşin kutsal şehri

Güneşin kutsal şehri

Cusco şehrine İnkalar, ‘Güneşin Kutsal Kenti’ ismini vermişler. Ülkedeki tüm yolları birbirine bağladığı için ayrıca ‘göbek bağı’ anlamına gelen Cusco şehrinin şekli  şahin başlı bir pumanın vücudu şeklinde…

8. Mavi Göl, Yeni Zelanda

8. Mavi Göl, Yeni Zelanda

Eğer manzara ve doğa fotoğrafları çekmeyi seviyorsanız ülkemize göre dünyanın en doğusunda konumlanan Yeni Zelanda’ya gitmek için daha ne bekliyorsunuz? Dünyanın tespit edilen en temiz içme suyu Nelson Gölleri Ulusal Parkı içerisinde yer alan Mavi Göl, en temiz su dışında muhteşem bir görsel şölen de sunuyor. Hayvan fotoğraflarını çekmeyi sevenler de tercihi çünkü Yeni Zelanda dünyanın en küçük yunus türlerine ev sahipliği yapıyor ve dünyada en fazla türde pengueni de yine Yeni Zelanda'da bulunuyor.

Yüzüklerin Efendisi'ne konuk oyuncu olun...

Yüzüklerin Efendisi'ne konuk oyuncu olun...

'Uzun beyaz bulutların ülkesi”nde çekeceğiniz fotoğraflarınızın her birinin ressam Bob’un fırçasından çıkmış gibi olmasına şaşırmayın. Yüzüklerin Efendisi serisinin çekildiği bu muhteşem topraklar, size belki de hayatınızın en iyi fotoğraflarını çekme fırsatı sunabilir.

9. Pokhara, Nepal

9. Pokhara, Nepal

Dünya’nın en yüksek 7 tepesinin bulunduğu Nepal bugüne kadar göreceğiniz destinasyonlar arasında en sıra dışı olanlardan biri. Hindistan’ın sınır komşusu olan Dünya’nın çatısı”nın üçüncü büyük şehri Pokhara’da trekking yaparken sayısız fotoğraf çekebilir; göl, orman ve dağ üçlüsünün verdiği huzuru hissedebilirsiniz.

Everest'i fotoğraflamak...

Everest'i fotoğraflamak...

Unesco Dünya Kültür Mirasları listesinde yer alan Chitwan National Park’ta en güzel fil fotoğrafları neden siz çekmeyesiniz? Dünya’nın en özel doğasına, dağ tapınaklarına, bölgeye has hayvanlarına kavuşabileceğiniz Everest dağ turları ise fotoğrafçılığınızın zirvesi olabilir.

10. Mù Cang Chải, Vietnam

10. Mù Cang Chải, Vietnam

Mu Cang Chai'nin sırf pirinç terasları, yüzyıllar boyunca küçük ölçekli ekimlerle bugünkü şeklini alarak şuanki cazibesine ulaşmış.

Sonsuz pirinç tarlaları

Sonsuz pirinç tarlaları

Yaz boyunca teraslar, tepeleri canlı bir yeşile bürüyen olgunlaşmış pirinç saplarıyla dolup taştığı Mù Cang Chải sonbaharın başlarında altın sarısı bir görünüme kavuşur.

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