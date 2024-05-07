Instagram’da Takipçi Sayını Arşa Çıkaracak Güzel Fotoğraflar İçin Mutlaka Gitmen Gereken 11 Yer
Instagram’da Takipçi Sayını Arşa Çıkaracak Güzel Fotoğraflar İçin Mutlaka Gitmen Gereken 11 Yer
Birbirinden güzel fotoğraflar çekilirken Instagram’daki takipçi sayını tavan yaptıracak 11 yeri derledik. Mutlaka görülmesi gereken bu yerlerin her köşesi adeta bir fotoğraf karesi!
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1. Kapadokya, Türkiye
2. Santorini, Yunanistan
3. Kaputaş Plajı, Antalya
4. Bali, Endonezya
5. Nemrut Dağı, Adıyaman
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6. Kyoto, Japonya
7. Huser Yaylası, Rize
8. Burano Adası, Venedik
9. Efes Antik Kenti, İzmir
10. Park Güell, Barselona
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