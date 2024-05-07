Instagram’da Takipçi Sayını Arşa Çıkaracak Güzel Fotoğraflar İçin Mutlaka Gitmen Gereken 11 Yer

Hepimizin bir şekilde fotoğrafını gördüğü ama tam neresi olduğunu hatırlayamadığı Santorini adası aslında bize çok da uzak değil! Yunanistan'da bulunan bu cennet gibi yer, her köşesiyle insanı büyüleyen manzaralara ev sahipliği yapıyor. Beyaz badanalı evlerin ve mavi kubbeli kiliselerin bulunduğu manzarasıyla ünlü ada, özellikle de gün batımı fotoğrafları için harika bir yer!