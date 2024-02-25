Kuş Bakışı Çekilen Fotoğraflarıyla Baş Döndüren Manzaralar Sunan 20 Turistik Bölge
Kuş Bakışı Çekilen Fotoğraflarıyla Baş Döndüren Manzaralar Sunan 20 Turistik Bölge
Kaynak: https://twitter.com/Culture_Crit/stat...
Yukarıdan muhteşem manzaraları gözlemlemek, seyahat tutkunlarının en keyif aldığı aktivitelerden biridir. Kentlerin ve kasabaların yüksek noktalarından bakıldığında sunulan nefes kesici manzaralar, seyahat deneyimine unutulmaz bir boyut katar. Bu içeriğimizde, dünyanın dört bir yanındaki en etkileyici manzaralara sahip şehirler ve kasabalardan kareler listeliyor olacağız. İşte yukarıdan bakıldığında en iyi manzaralara sahip 20 inanılmaz yer!
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1. Centuripe, Italya
2. Ronda, İspanya
3. Venedik, İtalya
4. Burano, İtalya
5. Rovinj, Hırvatistan
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6. Madrid, İspanya
7. Valparaiso, Şili
8. Bern, İsviçre
9. Kasablanka, Fas
10. Krakow, Polonya
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11. Sapporo, Japonya
12. Kahire, Mısır
13. Arles, Fransa
14. Washington, ABD
15. Palmanova, İtalya
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16. Barcelona, İspanya
17. Floransa, İtalya
18. Mexico City, Meksika
19.Calabria, İtalya
20. Naarden, Hollanda
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