article/comments
article/share
Haberler
TV
Uraz Kaygılaroğlu, Yeraltı Dizisi İçin Kendisini Arayan Devlet Bahçeli'yle Konuşmasını Anlattı

Devlet Bahçeli Uraz Kaygılaroğlu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.03.2026 - 12:47

NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, yayın hayatına başladığı günden bu yana ilgiyle takip ediliyor. Öyle ki, henüz iki bölümü yayınlandığı sırada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dizinin başrol oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu'nu aramıştı. Fatih Altaylı'nın programına katılan Uraz Kaygılaroğlu, görüşmeyle ilgili detayları paylaştı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
NOW TV ekranlarında yayınlanan Yeraltı dizisi, daha ikinci bölümüyle reyting zirvesine yerleşmeyi başarmıştı.

Büyük ses getiren yapım yalnızca izleyicilerin değil siyasilerin de dikkatini çekmiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dizinin başrollerinden Uraz Kaygılaroğlu'nu aramıştı. Bahçeli X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda ünlü oyuncuyu aradığını duyurmuş ve şu cümlelerle ekibi tebrik etmişti: 'Bugün Now TV’de yayınlanan ‘Yeraltı’ dizisinin başrol oyuncularından Uraz Kaygılaroğlu’nu aradım. Türk gençliğinin kötü alışkanlıklardan uzak durması yönünde yaptıkları başarılı yayıncılık ve örnek bir senaryo halinde ekranlara taşınmasından duyduğum memnuniyetimi dile getirdim. Kabul etmeleri halinde kendilerine bir bozkurt tablosu hediye etmek istediğimi belirterek tüm ekibe başarılar dilerim.'

Detaylar:

Uraz Kaygılaroğlu, 'Devlet bey, 'Çok güzel bir Bozkurt olmuşsun' dedi. Ben de 'Teşekkür ederim efendim' dedim. Konuşma bittikten sonra ne o telefonu kapattı ne de ben… Adab-ı muaşeret işi var ya... Kafam karıştı. Devlet Bey de kapatmadı. Kısa bir süre derin bir sessizlik yaşandı. Konu da bitti. Sonra en son ben kapattım telefonu.' diyerek konuşmanın nasıl sonlandığını anlattı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın